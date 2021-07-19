أكلات لحم الضاني بدول الخليج في عيد الأضحى المبارك لعام2021

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لحم الضاني بدول الخليج، يعتبر من أشهر اللحوم التي تتميز بالطعم الشهي اللذيذ الذي يعشقه جميع القبائل في السعودية، وتم انتشار هذه الأكلات في مصر ودول الخليج والوطن العربي كله، ويوجد طرق عديدة يمكن عملها بلحم الخراف حيث يعد من اللحوم المتميزة والتي توجد على مائدة الملوك، ويمكن عمل لحم الضاني بأشكال متميزة منها مشوي وعلى الفحم وكبسة الضاني والمندي السعودي، ومن السهل عمل أكلات الضاني بالمنزل بخطوات سهلة، ومن خلال موقع ثقفني نتعرف على أكلات لحم الضاني بدول الخليج في أيام عيد الأضحى لعزمات الأقارب والأصدقاء.لحم الضاني
يعتبر لحم الضاني بالكبسة الخليجي من الأطباق الشهية واللذيذة، والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، ولاحتوائها على سعرات حرارية والدهون المشبعة والبروتينات التي يحتاجها جسم الأنسان، ولكن يجب إتباع المعايير الصحيحة في الغذاء، وفي الخطوات التالية سوف نتعرف على مقادير وطريقة تحضير الكبسة بخطوات بسيطة.مقادير لحم الضاني بدول الخليج
- كيلو نصف من اللحم.
- نصف كوب من الجزر المبشور.
- بصلتان مفرومتان.
- كوب من عصير الطماطم.
- فلفل مقطع ومفروم.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ربع ملعقة من القرفة.
- كوب كبير من الماء.
- ورقتان غار.
- ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.
- فصان من الثوم المفروم.
- ثلاث حبات من الهيل المطحون.
- ملعقة صغيرة من الكركم الناعم.
- رشة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة وسط من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.
- حبتان من اللومي المجفف.
- ثلاث أكواب من الأرز.
- ربع ملعقة من الشطة.
- نصف ملعقة من الكمون.
- كوب كبير من ماء سلق اللحم.
- رشة متوسطة من الملح.
تحضير لحم الضاني بدول الخليج
سوف نتعرف على طريقة تحضير لحم الضاني بمكونات موجودة بكل بيت خليجي وهى كما يلي:-
- يتم احضار اناء ونضع به الزيت ثم نرفعه على النار ثم نضيف البصل ثم الثوم ثم نقلبهم جيداً.
- ثم نضيف الهيل ثم ورق الغار ثم الجزر ثم الفلفل المفروم، ويتم تركهم لمدة دقيقتين مع تحريك المكونات.
- يتم بعد ذلك رش البهارات ثم الفلفل الأسود والقرفة ثم الملح ثم الكركم مع التقليب المستمر.
- ثم نقوم بإضافة اللحم والماء ثم نضع الطماطم واللومي المجفف ثم نستمر في التقليب على النار من حين لآخر، ثم يتم تحريك الخليط جيداً.
- يتم البدء في تحضير كبسة الأرز يتم وضع الأرز في قدر ثم نضعه على النار ثم نضيف اليهم ماء السلق ثم الملح ثم الكمون ثم الشطة ثم نقلب المكونات ويتم تركها لمدة ربع ساعة.
- ثم نحضر طبق التقديم ونضع عليه طبقة من الأرز ثم اللحم الناضج وبألف هنا وشفا.
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لحم الضاني بدول الخليج، يعتبر من أشهر اللحوم التي تتميز بالطعم الشهي اللذيذ الذي يعشقه جميع القبائل في السعودية، وتم انتشار هذه الأكلات في مصر ودول الخليج والوطن العربي كله، ويوجد طرق عديدة يمكن عملها بلحم الخراف حيث يعد من اللحوم المتميزة والتي توجد على مائدة الملوك، ويمكن عمل لحم الضاني بأشكال متميزة منها مشوي وعلى الفحم وكبسة الضاني والمندي السعودي، ومن السهل عمل أكلات الضاني بالمنزل بخطوات سهلة، ومن خلال موقع ثقفني نتعرف على أكلات لحم الضاني بدول الخليج في أيام عيد الأضحى لعزمات الأقارب والأصدقاء.لحم الضاني
يعتبر لحم الضاني بالكبسة الخليجي من الأطباق الشهية واللذيذة، والتي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، ولاحتوائها على سعرات حرارية والدهون المشبعة والبروتينات التي يحتاجها جسم الأنسان، ولكن يجب إتباع المعايير الصحيحة في الغذاء، وفي الخطوات التالية سوف نتعرف على مقادير وطريقة تحضير الكبسة بخطوات بسيطة.مقادير لحم الضاني بدول الخليج
- كيلو نصف من اللحم.
- نصف كوب من الجزر المبشور.
- بصلتان مفرومتان.
- كوب من عصير الطماطم.
- فلفل مقطع ومفروم.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ربع ملعقة من القرفة.
- كوب كبير من الماء.
- ورقتان غار.
- ملعقة كبيرة من بهارات اللحمة.
- فصان من الثوم المفروم.
- ثلاث حبات من الهيل المطحون.
- ملعقة صغيرة من الكركم الناعم.
- رشة من الفلفل الأسود.
- نصف ملعقة وسط من الملح.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.
- حبتان من اللومي المجفف.
- ثلاث أكواب من الأرز.
- ربع ملعقة من الشطة.
- نصف ملعقة من الكمون.
- كوب كبير من ماء سلق اللحم.
- رشة متوسطة من الملح.
تحضير لحم الضاني بدول الخليج
سوف نتعرف على طريقة تحضير لحم الضاني بمكونات موجودة بكل بيت خليجي وهى كما يلي:-
- يتم احضار اناء ونضع به الزيت ثم نرفعه على النار ثم نضيف البصل ثم الثوم ثم نقلبهم جيداً.
- ثم نضيف الهيل ثم ورق الغار ثم الجزر ثم الفلفل المفروم، ويتم تركهم لمدة دقيقتين مع تحريك المكونات.
- يتم بعد ذلك رش البهارات ثم الفلفل الأسود والقرفة ثم الملح ثم الكركم مع التقليب المستمر.
- ثم نقوم بإضافة اللحم والماء ثم نضع الطماطم واللومي المجفف ثم نستمر في التقليب على النار من حين لآخر، ثم يتم تحريك الخليط جيداً.
- يتم البدء في تحضير كبسة الأرز يتم وضع الأرز في قدر ثم نضعه على النار ثم نضيف اليهم ماء السلق ثم الملح ثم الكمون ثم الشطة ثم نقلب المكونات ويتم تركها لمدة ربع ساعة.
- ثم نحضر طبق التقديم ونضع عليه طبقة من الأرز ثم اللحم الناضج وبألف هنا وشفا.
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