أسرع خلطة لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة هائلة وبدون أدوية في شهر فقط

أسرع خلطة لتطويل الشعر وتكثيفه هو ما تبحث عنه جميع النساء في كل أنحاء العالم، حيث يعد الشعر الطويل من أهم علامات الجمال عند الفتيات خصوصاً لو كان ناعم وكثيف مثل ذيل الحصان، هناك وصفات لتطويل الشعر بسرعة منتشرة على مواقع الأنترنت لكن لا نعلم مدى صحتها أو فعاليتها، يجب التوقف عن بعض العادات الخاطئة في حياتنا اليومية التي تسبب ضرر بصحة الشعر، ومن أهم هذا العادات المتكررة هي استخدام المشط البلاستيك الذي يقوم على بث موجات كهربية تتسبب في تساقط الشعر؛ لذلك ينصح الاطباء باستبداله بمشط خشبي.

في هذا المقال نقدم لكم أفضل وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه بسرعة مضمونة 100%، لكن يجب مراعاة عدم الزيادة أو النقص الكمية المذكورة أثناء التحضير؛ والالتزام بكافة الخطوات قبل استخدام أسرع خلطة لتطويل الشعر وتكثيفه.

تعد خلطة الزيوت لتطويل الشعر من أفضل العلاجات المستخدمة لجميع حالات الشعر، يمكنك تحضيرها عن طريق الخطوات التالية:

إضافة معلقة من زيت اللوز وجوز الهند والخروع والأرجان والشاي في وعاء. التقليب جيداً حتى تختلط المكونات وتصبح في قوام واحد. توزيع خلطة الزيوت على الشعر بالتساوي مع تدليك فروة الرأس برفق.

تكرر هذه الخلطة مرة واحدة في اليوم قبل الذهاب إلى الفراش، مع الاستمرار على تكرار تلك الخلطة لمدة شهر كامل على التوالي.

تطويل الشعر بسرعة هائلة

يعد ماسك الموز لتطويل الشعر من أشهر الوصفات المجربة، كما يستخدم في تطويل الشعر بسرعة هائلة ويمكن تحضيره عن طريق الخطوات التالية:

هرس حبة من الموز في وعاء دائري صغير. إضافة معلقة من زيت الزيتون ومعلقة من عسل النحل. خلط المكونات جيداً حتى تتجانس المكونات وتصبح في قوام واحد جاهزة للاستخدام. توزيع الماسك على الشعر بالكامل مع تدليك فروة الرأس برفق من الجوانب والأمام. ارتداء قبعة الاستحمام لمدة ساعة ثم غسل الشعر بالماء الدفئ والشامبو.

يجب تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر كامل على التوالي قبل النوم؛ حتى يتم إعادة تطويل الشعر وتكثيفه من جديد.