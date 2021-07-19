فوائد كريم بانثينول لتفتيح الأماكن الداكنة حيث يعد كريم بانثينول من مستحضر موضعي طبيعي مأخوذ من مادة البانثينول وهى مادة كيميائية تعرف باسم فيتامين ب 5 ومادة البانثينول الخام تكون على شكل مسحوق أبيض أو زيت شفاف في درجة حرارة الغرفة العادية ويعرف بالأسماء المختلفة وهى ديكيسانثينول، أو كحول البانثينول ،أو بر وفيتامين ب 5 ويتحول إلى فيتامين ب 5 بعد امتصاصه في الجلد وهذه المادة موجودة في مصادر طبيعيه سواء مصادر نباتيه أو حيوانية فنحصل على البانثينول من الخضروات والفواكه، والبيض، والحليب ومنتجات الألبان، واللحوم، والبقوليات، والحبوب الكاملة ويستخدم عالميا لأغراض علاجية وتجميليه فهو مفيد وامن وطبيعي فلا ضرر من استخدامه ويستخدم البانثينول في العديد من صناعات مستحضرات التجميل التي تستخدم بشكل موضعي خاصة المستحضرات المصنعة للجلد والشعر.

مرطب قوى للبشرة فيستخدم كعامل أساسي في تخفيف وعلاج تهيج البشرة والالتهابات، فهو يساعد الجلد على تخفيف تهيجه والالتهاب ويمنع فقدان الماء وتجنب الإصابة بالجفاف.

ويقوم بتهدئة البشرة وتخفيف الالتهابات التي تنتج من حروق الشمس ويعالج حساسية البشرة الزائدة في فصل الشتاء بسبب برودة الجو والجفاف.

ويستخدم في إعادة بناء خلايا الجلد ويساعد في إعادة الحيوية للبشرة والجلد عامة وعلاج تجاعيد وتشققات الجلد أيضا.

وأيضا يستخدم في علاج الهلات السوداء التي تعطى مظهر سئ لكثير من الفتيات فهو يغذى الجلد حول منطقة العين ويرطب الجلد ترطيب جيد فيخلصه من الجفاف والخيوط الرفيعة التي تظهر فيه.

يساعد في تعم وتعزيز عمل الجهاز المناعي.

يساعد في علاج ضمور العضلات.

تستخدمه الحوامل في علاج تشنجات الساق التي تصيبهم في معظم الأوقات.

يستخدمه أصحاب ضغط الدم المنخفض كعلاج وأيضا كعلاج للصداع والتهابات الأسنان والفم عامة.

يستخدم في تقليل الاكتئاب والضغط النفسي.

يعالج آلام الأعصاب الناتجة عن مرض السكر.

يمكن استخدامه لعلاج احتقان الانف والجيوب الأنفية وذلك في صورة بخاخ.

يحقن بعد العمليات الجراحية لمنع التأثيرات السلبية الناتجة عن التخدير.

فوائد كريم بانثينول للبشرةفوائد البانثينول للجسم عامةخلطات كريم بانثينول لتفتيح البشرة والأماكن الداكنة

لتفتيح الأماكن الداكنة نخلط كريم بانثينول مع كريم فيتامين سي وندلكه على الأماكن الداكنة حتى بتشرية الجلد تماما ويمكن تركة ليلا على الجلد وغسلة صباحا دون التعرض للشمس به ويمكن وضعه وغسلة بعد عدة ساعات ويجب أن يستمر وضعه لمدة لا تقل عن شهر حتى نحصل على افضل نتيجة ملحوظة.

يتميز كريم البانثينول للشعر بالعديد من الفوائد لأنه يحتوي علي الفيتامينات والأحماض المهمة للشعر فهو يعمل علي ترطيب وتتطويل الشعر ويساعد علي التخلص من تساقط الشعر.

يتم وضع كريم البانثينول علي فروه الرأس بعد خلطه بزيت الزيتون مع زيت اللوز كما يمكن إضافة كريم البانثينول للشامبو ووزيت الشعر لتقويه الشعر.

استخدام كريم بانثينول لفرد وجفاف الشعر