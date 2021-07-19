معجزة تفتيح خلطة صابون دوف والنشا للتبييض الفوري لفتيات عام 2021

تعتبر خلطة صابون دوف والنشا من أقوى الخلطات التي تعمل على نضارة البشرة وتفتيحها بطريقة آمنة، حيث تقوم جميع النساء والفتيات وخاصة العرائس بالبحث على كل ما هو جديد لتفتيح بشرتهم والتخلص من جميع مشاكلها من إسمرار وهالات سوداء وحبوب، لذلك نقدم من وقت لآخر أجمل الوصفات والخلطات التي لها العديد من الفوائد للبشرة حيث تعمل على شد البشرة وتضييق المسام الواسعة وإزالة البقع الداكنة، ومكونات هذه الخلطة منتشرة في كل مكان وهي عبارة عن لبن سائل وماء ورد وصابون دوف ونشا وجلسرين طبي وجبنة مثلثات، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكل محبين الجمال والاهتمام بالنفس طريقة إعداد واستخدام خلطة صابون دوف والنشا والمكونات بالتفصيل.

مكونات عمل خلطة صابون دوف والنشا

تتكون خلطة صابون دوف والنشا من مجموعة من المكونات البسيطة التي نجدها في كل مكان وهي كما يلي:

نصف صابونة من صابون دوف.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

3 قطع من الجبنة المثلثات.

قليل من الجلسرين الطبي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كمية من اللبن السائل المغلي.

طريقة الإعداد والاستخدام

سوف نقدم لكل فتاة أنيقة جميلة تحب النظافة والجمال طريقة إعداد هذه الخلطة الجنان وهي كما يلي:

في البداية نقوم ببشر صابونة دوف، ثم نقوم بخلطها جيداً مع مقدار مناسب مثلها من اللبن السائل المغلي حتى تذوب الصابونة. ثم نقوم باضافة النشا بالتدريج، ثم نضع قطع الجبنة المحددة ونقلب جيداً حتى تتداخل جميع المكونات. نضيف على هذا الخليط ملعقة كبيرة من ماء الورد والجليسرين الطبي. نضع هذا الخليط السابق في الخلاط الكهربائي ونضربهم تماماُ حتى يتجانس الخليط. نسكب الخليط في علبة محكمة الغلق ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك. نقوم بوضع كمية من الخلطة على البشرة وجميع المناطق المراد تفتيحها والمناطق الحساسة. ندلك الخلطة جيداً ونتركها لمدة نصف ساعة. يمكن ترك هذه الوصفة على المكان المرغوب في تفتيحه طوال الليل. بعد ذلك تشطف البشرة بالماء الفاتر في الصباح.

اسرار الحفاظ على البشرة

اسرار الحفاظ على البشرة يلجأ الكثير إلى معرفتها لذلك سوف نقدم لكم بعض منها وهي كالتالي: