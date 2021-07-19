ماهي نباتات الأسكواش وما فوائدها الصحية

الأسكواش اسم يطلق على مجموعة من النباتات من فصيلة القرع والتي تختلف في أشكالها وطعمها إلا أنها تتشابه نوعًا ما في قوامها، ويعتبر الأسكواش أحد أكثر أنواع المنتجات الزراعية تنوعًا. وله نوعان:

القرع الصيفي: الذي يتم حصاده عندما يكون غير ناضج.

الذي يتم حصاده عندما يكون غير ناضج. القرع الشتوي: الذي يقضي وقتًا أطول في المزرعة وله شكل خارجي صلب.

تتوفر عدة أنواع من نباتات الأسكواش منها ما يسمى: القرع، البلوط ، المعكرونة، الجوز ، والكابوتشا، وتختلف تلك المنتجات بشكل كبير من حيث الحجم والشكل واللون والنكهة.

ولنباتات الأسكواش فوائد صحية مهمة وردت في موقع "ويب ميد" وهي في التالي:

فوائد نباتات الأسكواش الصحية:

الوقاية من السرطان: تحتوي نباتات الأسكواش على الفيتامينات والمعادن ومضادات أكسدة لها دورًا مهمًا في تقليل الإجهاد التأكسدي. وهذا بدوره قد يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان الرئة.

تحتوي نباتات الأسكواش على الفيتامينات والمعادن ومضادات أكسدة لها دورًا مهمًا في تقليل الإجهاد التأكسدي. وهذا بدوره قد يساعد في الوقاية من السرطان، وخاصة سرطان الرئة. صحة العيون: يساعد فيتامين سي ومركبات بيتاكاروتين الموجودان في الأسكواش على إبطاء تقدم التنكس البقعي وتقليل فرص فقدان البصر المرتبط، كما أنها غنية بفيتامين ج أيضًا الذي يمنع إعتام عدسة العين.

يساعد فيتامين سي ومركبات بيتاكاروتين الموجودان في الأسكواش على إبطاء تقدم التنكس البقعي وتقليل فرص فقدان البصر المرتبط، كما أنها غنية بفيتامين ج أيضًا الذي يمنع إعتام عدسة العين. الوقاية من الاكتئاب : نباتات الأسكواش غنية بفيتامين ب 6 الذي يحمي من الإصابة بالاكتئاب، ويقي من الإصابة بمشاكل الصحة العقلية.

نباتات الأسكواش غنية بفيتامين ب الذي يحمي من الإصابة بالاكتئاب، ويقي من الإصابة بمشاكل الصحة العقلية. تعزيز صحة الجلد : مركبات البيتا كاروتين في نباتات الأسكواش يمكن أن تلعب دورًا في حماية الجلد من أضرار التعرض لأشعة الشمس، كما يمكن أن تقلل من أضرار التعرض للأشعة فوق البنفسجية ويساهم في تحسين مظهر الجلد، كما أن نباتات الأسكواش غنية بفيتامين ج ، وهو مهم لنمو أنسجة الخلايا وإصلاحها.

مركبات البيتا كاروتين في نباتات الأسكواش يمكن أن تلعب دورًا في حماية الجلد من أضرار التعرض لأشعة الشمس، كما يمكن أن تقلل من أضرار التعرض للأشعة فوق البنفسجية ويساهم في تحسين مظهر الجلد، كما أن نباتات الأسكواش غنية بفيتامين ج ، وهو مهم لنمو أنسجة الخلايا وإصلاحها. صحة الجهاز الهضمي: نباتات الأسكواش تحتوي علة نسبة عالية من الألياف، ويعرف عن الألياف أنها تساعد على الهضم.

نباتات الأسكواش تحتوي علة نسبة عالية من الألياف، ويعرف عن الألياف أنها تساعد على الهضم. صحة العظام: نباتات الأسكواش مصدرًا جيدًا لكل من المغنيسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين أ لذلك فهي تقي من هشاشة العظام.

نباتات الأسكواش مصدرًا جيدًا لكل من المغنيسيوم والكالسيوم والحديد وفيتامين أ لذلك فهي تقي من هشاشة العظام. مناعة الجسم: فيتامين سي في نباتات الأسكواش يساهم في رفع مناعة الجسم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.