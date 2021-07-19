عادات يومية ممكن تسببلك ظهور جلد الوزة

في حالة جلدية شائعة جدا وبيعاني منها كتير من البنات اسمها العلمي هو “التقرن الشعري” ، واللي معروفة عندنا باسم “جلد الوزة” لان شكلها بيكون زي جلد الوزة او الفرخة ، وعلى الرغم من انها مش مضرة ومش معدية ، ولكن شكلها بيكون مزعج جدا ، ولو اتسابت من غير علاج المشكلة بتزيد اكتر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم عادات يومية بتسبب جلد الوزة ، وازاي تسيطري عليه وتمنعي ظهوره.

عادات يومية بتسبب جلد الوزة:

1- مش بتاكلي دهون كفاية:

لو عندك وزن زيادة وعايزة تتخلصي منه ، اول حاجة بتفكري فيها غالبا هو التخلص من الدهون من نظامك الغذائي ، ولكن الواقع ان التخلص من الدهون الصحية ممكن انه يأدي لزيادة الوزن وزيادة بعض الامراض الجلدية ، لما الجسم مش بيحصل على كمية كافية من اوميجا 3 واوميجا 6 الدهنية الاساسية ، ده ممكن يسبب التهاب الجلد ، وده هيخلي جلد الوزة يظهر اكتر.

ايه اللي المفروض تعمليه: حاولي تاكلي اكتر من الاطعمة الغنية بالاحماض الدهنية ، وخبراء التغذية بينصحوكي تدخلي الاسماك الدهنية والبيض في نظامك الغذائي.

2- بتستخدمي مقشرات قاسية للجسم:

في حين ان التقشير ممكن يساعد في تنعيم جلد الوزة ، الا ان التقشير القاسي للجسم ممكن يأدي لزيادة المشكلة ، الجزئيات الخشنة اللي موجودة في المقشر هتسبب تهيج الجلد ، وده هيسبب الحكة والتقشير.

ايه اللي المفروض تعمليه: بدل استخدام مقشر بيحتوي على جزئيات كبيرة خشنة ، حاولي تدليك بشرتك بلطف باستخدام الليفة او الحجر الخفاف.

3- بتاخدي حمام سخن:

على الرغم ان الاستحمام بالماية السخنة نفسه مش بيسبب جلد الوزة ، الا ان الشاور فترة طويلة تحت الماية السخنة ممكن يخلي الحالة اسوأ ، لان الاستحمام فترة طويلة بيزيل الزيوت الطبيعية من بشرتك ، وبيخليها جافة ومتهجية.

ايه اللي المفروض تعمليه: خدي حمام قصير بماية دافية وجففي بشرتك بالراحة لمنع التهيج ، والاستحمام كل يومين كمان ممكن يساعد على تخفيف الاعراض.

4- بتاكلي منتجات البان كتير:

منتجات الالبان غالبا بتسبب الحساسية الغذائية عند اشخاص كتير ، وممكن انها تسبب بعض المشاكل الجلدية ومن ضمنها جلد الوزة ، كتير من الاشخاص مش بيتحملوا البروتين الموجود في منتجات الالبان بمرور الوقت ، وده بيأدي لتهيج الجلد وحب الشباب وجلد الوزة.

ايه اللي المفروض تعمليه: الخبر الحلو انك مش مضطرة تمنعي منتجات الالبان من نظامك الغذائي تماما عشان تتخلصي من جلد الوزة ، حاولي بس التخلص من منتجات الالبان لمدة 6 اسابيع على الاقل عشان تعرفي اذا كانت الحالة هتتحسن ولا لا.

5- بتستخدمي صابون معطر:

بما ان جلد الوزة بينتج بسبب تراكم الكيراتين في المسام ، فده معناه ان منتجات العناية بالبشرة اللي بتحتوي على الكوميدوجنيك ممكن تزود المشكلة ، والصابون المعطر في الغالب بيحتوي على اضافات صناعية ممكن انها تسد المسام وتأدي لالتهاب الجلد.

ايه اللي المفروض تعمليه: اختاري منتجات العناية بالبشرة اللطيفة والمضادة للحساسية اللي مش بتسبب تهيج للبشرة الحساسة.

6- بتلبسي ملابس ضيقة:

ارتداء الملابس الغير مناسبة مش كويس لصحتك لاسباب كتير ، ومن ضمنها زيادة مشكلة جلد الوزة ، لان الملابس الضيقة مش بتسمح لبشرتك بالتنفس ، وممكن انها تسبب احتكاك يأدي لتهيج الجلد بشكل اكبر.

ايه اللي المفروض تعمليه: اعتمدي على الملابس الفضفاضة المصنوعة من الاقمشة الطبيعية اللي بتسمح للبشرة تتنفس ، زي القطن.

جلد الوزة واحتباس الشعر تحت الجلد اسبابه وعلاجه