أسهل طريقة لتحضير عجينة الحليب في البيت بدون تعب لألذ المخبوزات والمعجنات

نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير عجينة الحليب بكل سهولة، ونخبركم بأهم أسرار نجاها في البيت، حيث أن العجينة هي أساس نجاح المخبوزات والمعجنات المختلفة، والتي لا يختلف على حبها أي شخص وبالأخص الأطفال، ولن تحتاج إلى مجهود كبير فيمكن تحضيرها باليدين دون الحاجة للعجان للحصول على قوامها الطري وملمسها الناعم، وسوف تحضرون أفضل المخبوزات بها بأي حشو مفضل لديكم. طريقة تحضير عجينة الحليب طريقة تحضير عجينة الحليب المكونات: 2 كوب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

حوالي معلقة صغيرة ونصف من الملح.

تقريبا ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حليب سائل. طريقة التحضير: في وعاء واسع وعميق نضع كلاً من الدقيق والملح والخميرة والسكر، ونخلطهم بشكل جيد.

ثم نضيف لهم باقي المكونات، ونعجن المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

في وعاء نضع زيت زيتون، ثم نضع العجينة عليه، ونغطيها ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

وبالتالي تكون العجينة جاهزة لاستخدامها في أي شيء، مثل البيتزا او المخبوزات المحشية أو الفطائر حسب الرغبة، واستخدام الحشوات المفضلة لديكم. طريقة تحضير العجينة باللبن الزبادي طريقة تحضير العجينة باللبن الزبادي المكونات: كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

نصف كوب من الزبادي اليوناني.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة من زيت الزيتون البكر.

زعتر مجفف.

نعناع مجفف. طريقة التحضير: في وعاء عميق وواسع نخلط كافة مكونات العجينة مع بعضها، حيث نخلط الدقيق مع الزبادي والملح والبيكنج باودر وزيت الزيتون والتوابل.

باستخدام الملعقة نخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس مع بعضها.

ثم نعجن المكونات باليدين بشكل جيد.

نرش القليل من الدقيق على سطح، ونضع العجينة ونستمر في العجن جيداً حتى نحصل عليها طرية وناعمة، وشرط ألا تلتصق في اليدين.

وبالتالي تكون جاهزة للاستخدام الفوري.

نقوم بتقسيمها إلى كرات صغيرة.

ونفردها بالسمك المرغوب به، وإما أن نضع الحشو على الوجه أو نضعه بداخلها ونلفها، حسب الرغبة، وبالهنا والشفا. الوسوم

نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير عجينة الحليب بكل سهولة، ونخبركم بأهم أسرار نجاها في البيت، حيث أن العجينة هي أساس نجاح المخبوزات والمعجنات المختلفة، والتي لا يختلف على حبها أي شخص وبالأخص الأطفال، ولن تحتاج إلى مجهود كبير فيمكن تحضيرها باليدين دون الحاجة للعجان للحصول على قوامها الطري وملمسها الناعم، وسوف تحضرون أفضل المخبوزات بها بأي حشو مفضل لديكم. طريقة تحضير عجينة الحليب طريقة تحضير عجينة الحليب المكونات: 2 كوب وربع من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

حوالي معلقة صغيرة ونصف من الملح.

تقريبا ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

حليب سائل. طريقة التحضير: في وعاء واسع وعميق نضع كلاً من الدقيق والملح والخميرة والسكر، ونخلطهم بشكل جيد.

ثم نضيف لهم باقي المكونات، ونعجن المكونات مع بعضها جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

في وعاء نضع زيت زيتون، ثم نضع العجينة عليه، ونغطيها ونتركها في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

وبالتالي تكون العجينة جاهزة لاستخدامها في أي شيء، مثل البيتزا او المخبوزات المحشية أو الفطائر حسب الرغبة، واستخدام الحشوات المفضلة لديكم. طريقة تحضير العجينة باللبن الزبادي طريقة تحضير العجينة باللبن الزبادي المكونات: كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات.

نصف كوب من الزبادي اليوناني.

نصف ملعقة من ملح الطعام.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة من زيت الزيتون البكر.

زعتر مجفف.

نعناع مجفف. طريقة التحضير: في وعاء عميق وواسع نخلط كافة مكونات العجينة مع بعضها، حيث نخلط الدقيق مع الزبادي والملح والبيكنج باودر وزيت الزيتون والتوابل.

باستخدام الملعقة نخلط المكونات مع بعضها حتى تتجانس مع بعضها.

ثم نعجن المكونات باليدين بشكل جيد.

نرش القليل من الدقيق على سطح، ونضع العجينة ونستمر في العجن جيداً حتى نحصل عليها طرية وناعمة، وشرط ألا تلتصق في اليدين.

وبالتالي تكون جاهزة للاستخدام الفوري.

نقوم بتقسيمها إلى كرات صغيرة.

ونفردها بالسمك المرغوب به، وإما أن نضع الحشو على الوجه أو نضعه بداخلها ونلفها، حسب الرغبة، وبالهنا والشفا.

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