حضري فتة الكوارع بالخل والثوم واحصلي على أحلي طعم لفتة العيد

تعد وجبة فتة الكوارع من أهم الأطباق الرئيسية التي توجد على سفر العزومات خاصة في عيد الأضحى وهي وجبة مشهورة ومعروفة ومحببة لدي الناس ويمكن عمل فتة اللحمة أيضاً حيث تتنوع الوجبات في العيد مثل طاجن اللحمة الضاني وغيرها من الطرق الأخري لإعداد لحمة العيد ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضير فتة الكوارع بالخل والثوم بطعم لذيذ وشهي.

حضري فتة الكوارع بالخل والثوم بكل سهولة

دائماً ما يرتبط عيد الأضحى المبارك بوجبات اللحمة المتنوعة والشهية وذلك لكثرة اللحمة في هذا التوقيت بكل منزل حيث يتم تقديم الأضاحي وتوزيعها على الأهل والفقراء ولهذا تفكر الكثير من السيدات في أفضل وصفات اللحوم لتقديم أحسن مذاق للعائلة.

كيلو من الكوارع.

أرز مصري.

حبهان.

ورق لورا.

فلفل أسود.

خبز.

ملح.

سمنة.

أولاً: المكونات

مكونات الصلصة

عصير طماطم.

ثوم مفروم ناعم.

ربع كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

فلفل أسود.

ملح.

سمنة.

يتم تقطيع الكوارع وغسلها بالملح والليمون والخل ويتم شطفها جيداً بالماء.

في إناء على النار به معلقة كبيرة سمنة ثم نضع البهارات المشكلة والحبهان وورق لورا والفلفل الأسود ثم نقوم بوضع الكوارع وتشويحها في السمن والبهارات جيداً ثم بعد ذلك نقوم بوضع مقدار مناسب من الماء الساخن عليها ونتركها حتي تنضج وقبل رفعها من على النار نضع الملح وبعد أن تنضج الكوارع تماماً نرفعها من الشوربة ونضعها في صينية وندخلها الفرن تحت الشواية لبضع دقائق حتي نأخذ لون.

في طاسة على النار بها ملعقة من السمن ونضع قطع الخبز ونحمصه جيداً ثم نضعه جانباً.

في إناء على النار لعمل الصلصة نضع ملعقة من السمن ثم نضيف الثوم والكزبرة الجافة ونحمر الثوم قليلاً ثم نضع الخل ونتركه يغلي مع الثوم لمدة دقيقتين ثم نقوم بإضافة عصير الطماطم ونضع البهارات والفلفل الأسود ثم نضيف إليها كوب من شوربة الكوارع ونتركها حتي تتسبك جيداً.

في إناء على النار به سمنة لعمل الأرز بعد غسله وتصفيته من الماء نقوم بوضع الأرز ونقلب قليلاً ثم نضع عليه مقدار مناسب من الماء الساخن ثم نضع الملح ونتركه على نار هادئة حتى ينضج.

في طبق التقديم نضع الأرز وفوقه الخبز ونضع فوق الخبز معلقة كبيرة من شوربة الكوارع وعليهم القليل من الصلصة ثم نقوم بوضع الكوارع فوقه ويقدم.

ثانياً: طريقة التحضير