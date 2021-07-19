بالخطوات المبسطة “طريقة عمل محشي الممبار في المنزل” بكل سهولة

طريقة عمل محشي الممبار في المنزل، بدأت كل السيدات وربات البيوت في الإعداد لأكلات العيد مثل شراء اللحوم وتخزينها، ومن أشهر أكلات عيد الأضحى بعد الفتة المصرية الجبارة هو محشي الممبار لهذا نقدم لكم خطوات إعداده بكل سهولة في المنزل خطوة بخطوة.

طريقة عمل محشي الممبار في المنزل

الممبار من الأكلات المفضلة عند الكثير والصغير قبل الكبير، ونظرا لقدوم عيد الأضحى المبارك فهناك الكثير من ربات البيوت أو الأمهات الحديثة الذين سوف يبحثون عن طرق إعداد الممبار.

طريقة إعداد محشي الممبار بسهولة

قبل البدء في إعداد محشي الممبار لابد من تنظيفه جيدا وذلك من خلال غسله بالماء بعد شرائه وكحته بالسكين بهدوء ثم نقعه في الماء والخل والملح والكربوناتو لمدة ربع ساعة ثم نبدأ في حشوه.

مكونات محشي العصبان

كيلو أرز أبيض مصري. كيلو ممبار. مقدار أثنين كيلو طماطم تقطع قطع صغيرة. حزمتين بقدونس. حزمتين شبت. حزمتين كزبرة. مقدار 2 كيلو بصل مقطع قطع صغيرة. ثلاث معالق كبيرة زيت. ربع كيلو فلفل أحمر مقطع. بهارات المحشي (ملح، وفلفل أسول، وكزبرة ناشفة، وجوزة الطيب، وكمون، وبصل بودر، وحبهان، وورق لورا، ومستكة.

طريقة التحضير

بعد تنظيف الممبار نضع إناء على النار ثم نضع معلقة من الزيت ونضيف البصل ويترك إلى أن يدبل.

نضيف الفلفل الأحمر ويقلب جيدا ثم نضيف الطماطم وتشوح جميع المكونات سويا ثم نضيف البهارات.

نقوم بوضع الخضرة على خليط الطماطم بعد أن تقطع لقطع صغيرة الحجم.

نرفع الإناء من النار ثم نضع كيلو الأرز المغسول ونبدأ في حشو الممبار.

في وعاء آخر به ماء لسلق الممبار نضعه على النار ونضيف الحبهان والمستكة وورق اللورا وبصلة متوسطة الحجم.

بعد غليان الماء جيدا نبدأ في إضافة الممبار واحدة تلو الأخري إلى أن تنتهي الكمية ويترك على النار لمدة نصف ساعة.

يخرج الممبار بعد تمام النضج ويقلي في زيت التحمير.

يوضع الممبار في طبق التقديم ويزين بالبقدونس المقطع.

ملحوظة: لابد أن ينتفخ الممبار بعد وضعه في الماء المغلي حتي لا ينفجر أثناء النضج، تجنبي حشو الممبار بكميات كمية من الأرز