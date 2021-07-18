التقدم في الكارير مش حاجة سهلة، وبيحتاج معافرة ومعافرة طويلة، وفي المشوار ده أهم حاجة هي انك تطوري من نفسك وتنمي مواهبك ومهاراتك، عشان هما دول الاسلحة الحقيقية اللي هتساعدك تكبري وتتطوري، في المقال ده هنقولك 5 نصايح تطوير كارير تقدري تحسني بيهم من حياتك العملية بخطوات واضحة

5 نصايح تطوير كارير تقدري تحسني بيهم من حياتك العملية والمهنية بخطوات واضحة وناجحة

1- حطي أهداف واضحة ليكي وحاولي ترسمي خطة لتحقيقها

ماحدش بينزل يمشي مشوار وهو مش عارف وجهته ايه، ولا بيمشي في طريق وهو مش عارف أخره، وده بالضبط اللي لازم تحطيه في بالك طول الوقت، انك تعرفي ايه هو الهدف الاسمى من شموار حياتك العملية، اهتمي دايما انك تحطي أهداف واضحة ليكي وتحاولي ترسمي ليها خطة واضحة او خطوط عريضة على قدر المستطاع، بالطريقة دي هتقدري تحددي ايه هي الجهود اللي محتاجة تبذليها او المهارات اللي محتاجة تكتسبيها عشان تحققي الاهداف دي.

2- اعملي خطة زمنية لتحقيق الأهداف دي مع خطوات بعيدة

حطي تايم لاين او خطة زمنية تقريبية ومريحة للأهداف اللي انتي عايزة توصليلها في كاريرك، يعني مث كمان سنة عايزة اكون اترقيت، في خلال سنتين عايزة اكون بشتغل في الشركة الفلانية، لما تحطي هدف ومعاه خطة زمنية ده هيخليكي تعرفي بشكل اوضح ايه المهارات اللي محتاجة تكتسبيها وبالتالي تحديد الوقت اللازم ليكي.

اعملي خطة زمنية لتحقيق الأهداف دي مع خطوات بعيدة

3- استفيدي من فرص وتدريبات المكان اللي انتي فيه دلوقتي

الطموح حلو، لكن مش معناه انك ماتستفيديش من المكان اللي انتي فيه حاليان سواء بتكوين الخبرات او العلاقات في الدايرة المهنية والاجتماعية اللي حواليكي، كمان في شركات كتير بتدي كورسات ودورات تدريبية عشان يطوروا من مهارات موظفينهم، حاولي تستفيدي من الفرص دي في المكان اللي انتي فيه دلوقتي.

4- القرار الاول والاخير في حياتك العملية لازم يكون ليكي

ناس كتير هتجرب تدخل في حياتك العملية مرة بدافع الفضول او انهم يكسروا مقاديفك واوقات تانية ممكن تكون بحسن نية وعشان قصدهم ينصحكومي، مهم تسمعي لكل الناس اللي عايز يأذيكي او اللي عايز ييديك عشان تعرفي الدايرة من حواليكي كويس، لكن الاهم من ده كله انه يكون القرار النهائي في ايديكي وانك تبقى عارفه انه القرار المناسب ليكي في حياتك العملية بالذات بتاعك انتي بس.

5- اكتبي كل حاجة

خطوة بسيطة وتبان تافهة لكن في الحقيقة هي مهمة جدا رغم بساطتها، خليكي ليكي نوتة اكتبي فيها كل اهدافك والحاجات اللي محتاجة تعملها، الكلام المكتوب مابيتنسيش ووجوده قدام عينيكي هيفضل حافظ ليكي انك تستحملي وتعافري وتكملي، وكمان بالطريقة دي هتقدي تعرفي ايه اللي خدتيه من خطوات وقد ايه التقدم اللي حققتيه.

اهم حاجة عايزين نأكد عليها في الاخر هي انك مهم تعرفي انه حياتك ليكي لوحدك، واي خطوة هتاخديها او حاة هتحبي انك تستقي فيها هي نجاح بالنسبة لك وعلى مقاييس كتير، الطموح حلو لكن كما ماتخليش طموحك البعيد يقلل من قيمة الوضع اللي انتي فيه دلوقتي في حياتك العملية ايا كان هو، انتي كده كده ناجحة ومميزة وشاطرة.

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