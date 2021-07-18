طريقة عمل رنساج اشقر رمادي والنحاسي في المنزل ستتخلصي من الألوان المزعجة

بغض النظر إذا كانت نتيجة النهائية لصبغ شعرك تعجبك أم لا فيمكن تصحيح ذلك عن طريق الـ رنساج اشقر رمادي، لا مشكلة إذا سارت بشكل خاطئ أو حتى بشكل فظيع، فإن لون الشعر يمكن أن نصححه بشكل التي تردينه وبطريقة أمنة وغير ضارة نهائيا. هذا هو الاختراع الذي تأتي فيه مصححات لون الشعر، حيث تعمل بشكل أساسي كممحاة سحرية لإزالة الصبغة غير المرغوب فيها.

رنساج اشقر رمادي

من الأفضل دائمًا أن يكون لديك محترف يقوم بإزالة أو تصحيح الألوان، في كل مرة يتم فيها إزالة لون من شعرك، حيث تتعرضين لخطر التلف، لذلك أوصي بالبحث عن لون لطيف ومرطب وخالي من التبييض والأمونيا، يمكنك التعرف أيضا على طريقة صبغ الشعر البنى في المنزل.

ما هو الرنساج

الرنساج هو مكون سحري، يسحب لون الشعر الغير مرغوب فيه بكل سهولة، ويعدل جميع الأخطاء التي حدثت أثناء الصبغ، فهو مكون من أكسجين وبلسم وصبغة وشامبو يضعوا جميعا بكميات تتناسب مع طول الشعر بشرط ألا يزيد تركيز الأكسجين عن 30 في المئة، ثم يتم فردة على الشعر مدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر.

اهم القواعد لعمل رنساج

قواعد عمل الرنساج المتعارفة عليها لجميع ألوان الرنساجات وهي

فقط أحضار نصف فنجان اكسديون 20

ثن نصف فنجان شامبو

نقطة من مصحح اللون

نقطة من صبغة الشعر باللون المطلوب

1 نقطة من صبغة لإطفاء اللون إذا أردتي ان يكون اللون بدون لمعة وهو عادا يكون لون اسود

طريقة عمل رنساج الأشقر الرمادي

لعمل رنساج للشعر بالأشقر الرمادي نقوم بعمل نفس الأساسيات التي تعلمناها فوق مع بعض التعديل للحصول على هذا اللون كل ما تحتاجينة هو:

نصف فنجان اكسديون 20

نصف فنجان من شامبو.

ثم نقطة من مصحح اللون ازرق ونقطة بنفسجي.

أضافه نقطة من صبغة الشعر اشقر رمادي متوسط.

ثم نقطة من صبغة لإطفاء اللون إذا أحببنا ان يكون اللون مطفي نضيف فقط نقطة سوداء.

يترك على الشعر15 دقيقة ثم يغسل الشعر.

رنساج للشعر النحاسي

طريقة عمل رنساج للشعر النحاسي إذا قمنا بعملية سحب لون الشعر وظهر معنا لون نحاسي غير لطيف كل ما عليكي التخلص منه، حيث يمكن ان تتخلص من الون النحاسي في الشعر بهذه الطريقة: