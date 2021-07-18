طريقة تحضير أسهل وأسرع دوناتس في المنزل بدون خميرة أو عجن أو تحمير، نقدم لكي اليوم سيدتي طريقة عمل الدوناتس اللذيذ الذي يعشقه الأطفال على وجه الخصوص. حيث نقوم اليوم بتحضير كيك الدوناتس في حوالي 20 دقيقة فقط وبدون استخدام خميرة أو الحاجة لعجن أو تحمير الخلطة، والجدير بالذكر أن الكثير من السيدات تواجه مشاكل عدة أثناء تحضير الدوناتس سواء في شكلها أو تحميرها، لذا إليكي سيدتي أسهل وأسرع كيك دوناتس لا يحتاج لتحمير وإنما يتم تحضيره في الفرن.

طريقة تحضير كيك دوناتس في المنزل

المقادير التالية تكفي لتحضير عدد 6 قطع من كيك الدوناتس، احضري كوب من دقيق المخبوزات حوالي 125 جرام مع رشة ملح، ثلث كوب من السكر 70 جرام، نصف كوب من الحليب السائل الدافئ، مع قطرتين من الخل الأبيض أو عصير الليمون الحامض، ملعقتين كبيرتين من زيت نباتي أو زبدة مذابة، ملعقة صغيرة بيكينج بودر، بالاضافة إلى بيضة واحدة مع القليل من الفانيليا السائلة بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير الكيك دوناتس سهلة للغاية حيث يتم تحضير وعاء مناسب ثم يُضاف إليه البيضة مع الفانيليا ثم يُضاف مقدار السكر، وباستخدام المضرب اليدوي يتم الخلط جيداً، بعد ذلك يتم إضافة مقدار الحليب مع الخل أو عصير الليمون، وأيضاً يضاف مقدار الزبدة المذابة إلى الوعاء ثم يتم الخلط جيداً مرة أخرى بإستخدام المضرب اليدوي، بعد ذلك يتم إضافة مقدار الدقيق مع الملح والبيكينج بودر ثم يتم تحريك المكونات جيداً ومزجها ليتم الحصول على قوام متجانس.

ألذ دوناتس بدون تحمير

وفي ماكينة الدوناتس أو صينية الدوناتس يتم وضع الخليط بعد أن تم مسح الصينية بالقليل من الزيت أو الزبدة، بعد توزيع الخليط في الصينية يتم تحريك الصينية على السطح لتجانس الخليط في الصينية، بعد ذلك توضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 مئوية ويترك لمدة 12 دقيقة وللتأكد من تمام النضج يتم وضع عود خشبي في الدوناتس إذا تم ملاحظة عدم وجود عجين فيكون النضج قدتم بنجاح. بعد ذلك يتم قلب كيك الدوناتس على السطح ويترك ليبرد قليلاً.

ولتحضير صوص الشيكولاتة للتزيين سوف تحتاجين إلى ربع كوب من الكريمة الساخنة لكل 115-120 جرام من الشيكولاتة، أو يمكنك إذابة الشيكولاتة فقط بدون كريمة، وفي وعاء يتم إضافة مقدار قطع الشيكولاتة مع مقدار الكريمة ثم يتم التقليب جيداً حتى يتم إذابة الشيكولاتة. يتم غمس قطع الدوناتس في خليط الشيكولاتة ثم يتم تزيين الدوناتس قبل أن تتماسك بالكامل، يمكنك استخدام جوز هند أو قطع من الشيكولاتة أو مكسرات ثم يقدم.