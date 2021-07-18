تركيب رموش الفردية ثابتة لعيون مكحلة طبيعية برموش طويلة وكثيفة

تركيب رموش فردية ثابتة بمظهر جذاب أقوى حلول للرموش الطويلة الطبيعية بالتفاصيل، تعد الرموش الفردية التي تضاف لزيادة من حجم الرموش الطبيعية والتي لا يفرقها أحد عن الرموش الحقيقية ولكن يجب أن تركب الرموش بشكل احترافي حتى تظهر بمظهر جذاب وتزيد من جمال العيون وتجعل عيونك مكحله بدون وضع كحل من ثقل وكثافة الرموش عليها، وتلك الرموش تظل ثابتة لديك عدة أشهر ويمكن تركيبها أكثر من مرة لأنها لا تؤذي الرموش الطبيعية، وتعد الحل الأمثل لعدد من الفتيات، الرموش الطويلة والكثيفة من علامات الجمال التي تبرز الوجه والعين، وكلما زاد مظهر الجمالي للعين أصبحت أكثر جاذبية، ومؤخرا أصبحت كبرى علامات تجارية الكبرى في طرح الكثير من مستحضرات التجميل التي تعطي الوجه مظهر كثيف الرموش وتكون أكثر طولا.

تركيب الرموش الفردية ثابتة لمدة طويلة

الكثير من الماسكرا ظهرت مؤخرا تعطي الرموش كثافة عالية ورموش أطول ولا تضر الرموش بالعكس تزيد من طولها وكثافتها وتساعد كل فتاة في الحصول على هدفها من جمال جاذبية رائعة، ويوجد أكثر من نوع الرموش الصناعية التي تركب على الرموش الطبيعية، فنوع منها يركب على شكل مجموعة رموش في قطعة واحدة، ومجموعة أخرى تعطي رموش شكل طبيعي وتلك موضوع مقالنا اليوم، فتلك الرموش هي الفردية التي تقرب إلى رموش طبيعية وتعطي مظهر جذاب وتزيد من عملها في إبراز جمال العيون عن طريق استخدام ماسكرا مثالية لها تناسبها فهي رموش سهلة التركيب والخلع ويمكنك وضعها في منزلك بدلا من التكلفة العالية لها في صالونات التجميل.

أولا احضري عبوة الرموش المنفردة وبها ملقط الحواجب الذي يستخدم في تركيب الرموش بسهولة جدا.

ثم أنزعي برفق الرموش من العبوة عن طريق ملقط الحواجب وليس بيدك حتى لا تتساقط الرموش منك، وتتلف.

تمسك جيدا بملقط الحواجب ويتم فرد لاصق الرموش أو الصمغ المخصص الرموش ووضعه على قطعة من الورق صغيرة.

ثم اغمسي طرف الرموش في الصمغ وثبتيه في إحدى الأماكن الفارغة فوق الجفن العلوي، ويثبت في مكان الفارغ ولا تكثري من وضع رموش حتى تظهر لك طبيعية.

كرري تلك الخطوات مع باقي الرموش حتى تتأكدي من انك قمت بتعبئة كل أماكن فارغة من جفن العلوي، ثم انتظري عدة دقائق حتى تجف الرموش بالكامل.

الخطوة التالية رتبي على الرموش بالماسكرا العادية المعتادة عليها ويفضل أن تكون ماسكرا ثابته حتى تعطيك جمال فريد.

رموش طويلة فردية وطريقة تركيبها بنفسك في منزل