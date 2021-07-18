الستيك المشوي يعتبر من أشهر الأطباق الرئيسية التي لا يخلو منها العزومات، خاصة في عيد الأضحى، لأن الكثير من الكبار والصغار يعشقون تناوله، لأنه يتميز بمذاق لا يوجد شبيه له ورائحة مذهلة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة الستيك المشوي في 10 دقائق مثل المطاعم. طريقة عمل الستيك المشوي في 10 دقائق مثل المطاعم طريقة عمل الستيك المشوي في 10 دقائق مثل المطاعم المكونات كيلو إلا ربع لحم استيك.

أربع ملاعق صغيرة من الثوم المهروس.

نصف ملعقة كبيرة من الروز ماري.

5 جرام من الزعتر المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الأوريجانو.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل.

4 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

15 جرام من الزبدة.

رشة من الملح. طريقة تحضير الستيك المشوي في 10 دقائق مثل المطاعم اخلطي مقدار لحم الستيك مع الفلفل الأسود، والملح. ثم ضيفي زيت الذرة، والثوم، والأوريجانو، والزعتر واكليل الجبل إلى خليط لحم الستيك، ثم اخلطيهم جيدا. بعد ذلك ضعي الخليط وعاء مغلق داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 60 دقيقة، حتى يتبل جيدا. ثم وزعي القليل من الزبدة على سطح الشواية الكهربائية بعد تشغيلها. ضعي لحم الستيك على الشواية، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق، ولكن يجب تقليبه كل خمس دقائق. بعد ذلك قومي بتقديم لحم الستيك المشوي بجانب بعض السلطات والمقبلات. طريقة عمل صوص الستيك المشوي طريقة تحضير الستيك المشوي في 10 دقائق مثل المطاعمطريقة عمل صوص الستيك المشوي مكونات صوص الستيك كأس كبير من الكاتشب.

أربع ملاعق صغيرة من المستردة.

4 ملاعق صغيرة من الماء.

ملعقة كبيرة من خل الطعام.

10 جرام من عصير الحامض.

2 ملعقة صغيرة من صلصة الصويا.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة المجففة. طريقة تحضير صوص الستيك امزجي العسل مع مقدار الكاتشب، وصلصة الصويا، والثوم، والخل، والشطة المجففة، والفلفل الأسود جيدا. ثم ضيفي باقي المكونات إلى الخليط السابق، ثم ضعيه في وعاء حراري على نار متوسطة. بعد ذلك اتركي الخليط على النار لمدة عشر دقائق، حتى يتكون خليط كثيف، ويصبح صوص الستيك المشوي في 10 دقائق مثل المطاعم جاهز للتقديم. طريقة تحضير صوص الستيك الوسوم

الستيك المشوي يعتبر من أشهر الأطباق الرئيسية التي لا يخلو منها العزومات، خاصة في عيد الأضحى، لأن الكثير من الكبار والصغار يعشقون تناوله، لأنه يتميز بمذاق لا يوجد شبيه له ورائحة مذهلة، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة الستيك المشوي في 10 دقائق مثل المطاعم. طريقة عمل الستيك المشوي في 10 دقائق مثل المطاعم طريقة عمل الستيك المشوي في 10 دقائق مثل المطاعم المكونات كيلو إلا ربع لحم استيك.

أربع ملاعق صغيرة من الثوم المهروس.

نصف ملعقة كبيرة من الروز ماري.

5 جرام من الزعتر المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الأوريجانو.

2 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأسود.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الزنجبيل.

4 ملاعق صغيرة من زيت الذرة.

15 جرام من الزبدة.

رشة من الملح. طريقة تحضير الستيك المشوي في 10 دقائق مثل المطاعم اخلطي مقدار لحم الستيك مع الفلفل الأسود، والملح. ثم ضيفي زيت الذرة، والثوم، والأوريجانو، والزعتر واكليل الجبل إلى خليط لحم الستيك، ثم اخلطيهم جيدا. بعد ذلك ضعي الخليط وعاء مغلق داخل الثلاجة، ثم اتركيه لمدة 60 دقيقة، حتى يتبل جيدا. ثم وزعي القليل من الزبدة على سطح الشواية الكهربائية بعد تشغيلها. ضعي لحم الستيك على الشواية، ثم اتركيه لمدة 10 دقائق، ولكن يجب تقليبه كل خمس دقائق. بعد ذلك قومي بتقديم لحم الستيك المشوي بجانب بعض السلطات والمقبلات. طريقة عمل صوص الستيك المشوي طريقة تحضير الستيك المشوي في 10 دقائق مثل المطاعمطريقة عمل صوص الستيك المشوي مكونات صوص الستيك كأس كبير من الكاتشب.

أربع ملاعق صغيرة من المستردة.

4 ملاعق صغيرة من الماء.

ملعقة كبيرة من خل الطعام.

10 جرام من عصير الحامض.

2 ملعقة صغيرة من صلصة الصويا.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

رشة من الشطة المجففة. طريقة تحضير صوص الستيك امزجي العسل مع مقدار الكاتشب، وصلصة الصويا، والثوم، والخل، والشطة المجففة، والفلفل الأسود جيدا. ثم ضيفي باقي المكونات إلى الخليط السابق، ثم ضعيه في وعاء حراري على نار متوسطة. بعد ذلك اتركي الخليط على النار لمدة عشر دقائق، حتى يتكون خليط كثيف، ويصبح صوص الستيك المشوي في 10 دقائق مثل المطاعم جاهز للتقديم. طريقة تحضير صوص الستيك

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