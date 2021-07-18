اعملي صبغة الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي وتغطية كاملة لشيب الشعر

اعملي صبغة الكركم لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، تُعتبر تحقيق لحلم كل فتاه, فمن منا لا تحلم بالشعر الأشقر الذهبي اللامع ولكن تخشى الكيماويات والمواد الضارة التي تُضاف للصبغات فتجعلنا نتراجع عن هذه الفكرة ونترك الحلم في قلوبنا, ولكن باستخدام صبغة الكركم ستحصلين على اللون الذي تريدينه بدون أي أضرار.

يشتهر وجود الكركم في الهند, فهو يُستخرج من نبات الكركم ويتم تجفيفه وسحق جذوره ومن ثم استخدامه, وقد اشتهر باستخدامه كإحدى التوابل, ولكن وجد أنه يحتوي على العديد من الفوائد للشعر مثل استخدامه في صبغ الشعر بطريقة طبيعية وغيرها من الفوائد.

يُعالج الكثير من مشاكل فروة الرأس مثل: الثعلبة والأكزيما والالتهابات والفطريات؛ وذلك لاحتوائه على مادة الكركمين والتي تعمل كمضاد للالتهابات والفطريات والحساسية.

يُعالج قشرة الشعر, فهو ينظف فروة الرأس وبذلك يقضي على القشرة؛ وذلك لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة وللجراثيم, كما أنه يُزيد من نشاط الدورة الدموية في فروة الرأس.

يحمي الشعر من الظروف المختلفة التي يتعرض لها والتي قد تكون ضارة له مثل أشعة الشمس والهواء البارد؛ وذلك لاحتوائه على المعادن والفيتامينات الضرورية لإكساب الشعر اللمعان والحيوية.

يُقوي بصيلات الشعر ويُزيد من كثافتها مما يمنع تساقط الشعر الذي قد يكون بسبب الإهمال في أكل الطعام الصحي أو التعب الشديد أو خلل في الهرمونات.

يُكسب الشعر اللون الأصفر اللامع ويُغطي آثار الشيب بدون استخدام أي مكونات كيماوية.

المكونات:

كوبان من الماء.

ملعقتان من الكركم.