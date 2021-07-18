ماهو الفيروس الذي تفشى بعد رفع قيود كورونا وما مخاطره

بات لفيروس كورونا تبعات خطيرة على الصحة من مختلف النواحي، فمن جانب يضعف مناعة الجسم فيصاب المريض بأمراض أخرى، ومن جانب آخر وبسبب القيود سبب أمراض نفسية، وحتى بعد رفع القيود انتشر فيروس نوروفيروس المعرف أيضا باسم حشرة القيء الشتوي بشكل أقوى من المعتاد، وعن ذلك إليكم التفاصيل.

فيروس بعد رفع قيود كورونا:

ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه تم رصد 154 حالة إصابة بفيروس "نوروفيروس" خلال الأسابيع الخمسة الماضية، مقارنة بمتوسط 53 حالة في الفترة نفسها في السنوات الخمس الماضية في إنجلترا.

وفي العادة، يصل فيروس نوروفيروس إلى ذروته في أشهر الشتاء، لكن حالات الإصابة به تزايدت في أنحاء إنجلترا خلال الصيف الجاري مع رفع القيود التي فرضت لاحتواء وباء كورونا.

وذكرت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن الأطفال يتأثرون أكثر بهذا الفيروس، لكنها أشارت إلى أن هناك ارتفاعا في إصابات الفيروس بين شتى الفئات العمرية.

الوقاية من فيروس القيء:

عن ذلك نصحت نائبة مديرة وحدة الأمراض المعدية في هيئة الصحة البروفيسور سهير غربية: "ابق في المنزل إذا كنت تعاني أعراض نوروفيروس ولا تذهب إلى العمل أو ترسل الأطفال إلى المدرسة أو الحضانة، حتى 48 ساعة بعد زوال الأعراض.

وكما هو الحال في مواجهة فيروس كورونا، فإن غسل اليدين مهم للغاية لوقف تفشي فيروس نوروفيروس، إلا أنه لا يمكن للمطهرات المعروفة أن تقضي على الفيروس، لذلك فالماء والصابون هو الحل الأفضل وفق الخبيرة البريطانية.

فيروس نوروفيروس:

ذكر موقع "مايو كلينك" أن فيروس نوروفيروس شديد العدوى، ويصاب به الإنسان عن طريق تناول طعام ملوث أو شرب ماء ملوث، أو من خلال لمس الفم بعد اتصال اليدين بسطح أو جسم ملوث، وكذلك يمكن انتقال العدوى بعد مخالطة شخص مصاب.

أعراض فيروس نوروفيروس:

الغثيان.

القيء المتكرر.

آلام المعدة أو تقلصات المعدة المؤلمة.

الإسهال المائي أو السائب.

التعب والإعياء العام.

حُمَّى خفيفة.

الألم العضلي.

وتبدأ أعراض الفيروس بعد فترة تتراوح بين 12 و48 ساعة من التقاطه، وتستمر لمدة يوم إلى 3 أيام في الغالب.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.