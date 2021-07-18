نتائج استخدام عقار سوتروفيماب لعلاج كورونا في الإمارات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع دائرة الصحة- أبوظبي، وهيئة الصحة بدبي، عن نتائج استخدام عقار سوتروفيماب المخصص لعلاج الإصابة بفيروس كوفيد-19 في البالغين والنساء الحوامل والأطفال فوق سن 12 عاماً والفئات الأكثر عرضة ممن لديهم أمراض مزمنة، والذين يستوفون معايير معينة والمعرضين لخطر تطوّر أعراض حادة لديهم.

نتائج عقار سوتروفيماب لكورونا في الإمارات:

وكما جاء في الموقع الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي صادقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على عقار سوتروفيماب الذي تنتجه شركة جلاكسو سميث كلاين العالمية للصناعات الدوائية الحيوية، عقب إتمام إجراءات التقييم الوطني، وبعد أن وافقت عليه إدارة الغذاء والدواء الأميركية ومنحته ترخيص الاستخدام الطارئ.

وحصل 6175 مريضاً في الدولة على عقار سوتروفيماب خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 13 يوليو، حوالي 52% من في سن الـ 50 عاماً أو أكبر. هذا وتلقى العقار المصابون بكوفيد-19 ممن لديهم أمراض مختلفة كالسمنة وأمراض السرطان وأمراض الكلى وأمراض الرئة وأمراض القلب والسكري وأمراض الضغط والحساسية.

وقد أدى العقار إلى الشفاء التام لـ 97% من الحاصلين عليه في غضون 14 يومًا من تلقي العقار، ومنع تطور المرض إلى الوفاة بنسبة 100% ومنع دخول المريض للعناية المركزة بنسبة 99%.

عقار سوتروفيماب في الإمارات:

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي على تويتر فيديو حول عقار سوتروفيماب في الإمارات وعنون التغريدة بـ "مجموعة من الأطباء في شركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" يتحدثون عن فعالية عقار سوتروفيماب لعلاج الحالات الخطرة المصابة بكوفيد 19.

عقار سوتروفيماب لعلاج كورونا:

يحتوي عقار سوتروفيماب على أجسام مضادة وحيدة النسيلة تُعطى عن طريق الحقن الوريدي، وذلك وفق البروتوكولات التي طورتها اللجنة العلمية الوطنية.

وكانت الإمارات قد تسلمت أول شحنة من عقار سوتروفيماب في منتصف شهر يونيو الجاري، لتكون من أوائل الدول في العالم التي تتسلّمه، بعد تعاون بين دائرة الصحة- أبوظبي وشركة رافد وشركة جلاكسو سميث كلاين والاتحاد للشحن.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.