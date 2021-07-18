أسهل طريقة لعمل الكبسة السعودي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة

- 1/2
- 2/2
تعد الكبسة السعودي، من أفضل وأحلى الأكلات المشهورة، تعد من أفضل الوصفات المميزة، التي تحرص جميع النساء علي تقديمها في العزومات، فهي اكلة مشهورة ومعروفة جداً، فهي تعد من أشهي وألذ الأكلات ألذيذة، وتتميز بسرعة تحضيرها، فهي تتميز بطعمها المختلف والرائع، وتتميز دائماً بمذاقه الخاص، ولكي تحصلي علي هذا المذاق الشهي، عليكي أتباع الخطوات الصحيحة لتحضيرها، لذلك سوف نعرض لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكبسة السعودي بأسهل وأبسط الطرق.مكونات عمل الكبسة السعودي
سوف نتعرف الأن من خلال هذا المقال علي طريقة عمل الكبسة السعودي وهي كما يلي:-
- كيلو من اللحمة الضأن.
- ثلاث أكواب من الأرز منقوعين لمدة تلت ساعة.
- 4 حبات من البصل المفروم.
- كوب إلا ربع من صلصة الطماطم.
- ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم.
- 2 من حبات الجزر المبشور.
- معلقة صغيرة من بشر قشر الليمون.
- نصف كوب زيت.
- معلقة كبيرة قرفة.
- نصف معلقة من الزنجبيل المطحون.
- معلقة ونصف قرنفل مطحون.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة كبيرة كمون.
- معلقة كبيرة من الكركم.
سوف نعرض لحضرتكم من هنا طريقة تحضير الكبسة السعودي بأسهل الطرق وهي كالاتي:-
- يتم خلط جميع البهارات مع بعض جيداً، ونتركهم جانباً، نضع حلة متوسطة الحجم علي النار، ونضع فيها الزيت ويترك حتي يسخن، ثم نضيف إليه البصل المفروم، ويقلب حتي يتغير لونه إلي الذهبي.
- نقوم بإضافة قطع اللحم عليه مع الاستمرار في التقليب الجيد، حتي يتغير لون اللحم إلي الون البني، يتم وضع معلقة كبيرة من مكونات البهارات مع التقليب الجيد، ويضاف الجزر وبشر الليمون وصلصة الطماطم.
- نقوم بإضافة الماء وتترك المكونات علي النار حتي ينضج اللحم، حتي تتسبك المكونات ثم يضاف إليهم الملح، نقوم بتصفية الأرز ويضاف علي المكونات ويصب علية ماء ويترك حتي الغليان.
- تترك الكبسة علي النار الهادئة حتي ينضج الأرز، يتم غرف الكبسة في طبق كبير لتقديم وتقدم سخنة بالهناء والشفاء.
طريقة عمل كباب الحلة باللحمة الضأني
سوف نتعرف علي خطوات عمل كباب الحلة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-
- يتم تقطيع اللحم إلي مكعبات صغيرة الحجم، بعد غسله بشكل جيد.
- يقطع البصل والفلفل إلي شرائح ويفرم الثوم.
- نضع طاسة علي النار بها سمنة، ويتم تحمير البصل بها، حتي نحصل علي اللون الذهبي.
- نضيف بعد ذلك الثوم المفروم مع التقليب، ويضاف له الفلفل الأسود ونستمر في التقليب.
- ثم نضع قطع اللحم الضأني، ويتم تقليبها مع المكونات حتي يتغير لونها.
- تتبل المكونات بالبهارات والفلفل الأسود ونقلب، ونضع الماء ونتركه علي نار هادية.
- نضع الملح بعد النضج وتقليب المكونات، ويغرف كباب الحلة في طبق التقديم ويقدم ساخن، علي المائدة بالهناء والشفاء.
الوسوم
تعد الكبسة السعودي، من أفضل وأحلى الأكلات المشهورة، تعد من أفضل الوصفات المميزة، التي تحرص جميع النساء علي تقديمها في العزومات، فهي اكلة مشهورة ومعروفة جداً، فهي تعد من أشهي وألذ الأكلات ألذيذة، وتتميز بسرعة تحضيرها، فهي تتميز بطعمها المختلف والرائع، وتتميز دائماً بمذاقه الخاص، ولكي تحصلي علي هذا المذاق الشهي، عليكي أتباع الخطوات الصحيحة لتحضيرها، لذلك سوف نعرض لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الكبسة السعودي بأسهل وأبسط الطرق.مكونات عمل الكبسة السعودي
سوف نتعرف الأن من خلال هذا المقال علي طريقة عمل الكبسة السعودي وهي كما يلي:-
- كيلو من اللحمة الضأن.
- ثلاث أكواب من الأرز منقوعين لمدة تلت ساعة.
- 4 حبات من البصل المفروم.
- كوب إلا ربع من صلصة الطماطم.
- ثلاث ثمرات من الفلفل الأخضر المفروم.
- 2 من حبات الجزر المبشور.
- معلقة صغيرة من بشر قشر الليمون.
- نصف كوب زيت.
- معلقة كبيرة قرفة.
- نصف معلقة من الزنجبيل المطحون.
- معلقة ونصف قرنفل مطحون.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة كبيرة كمون.
- معلقة كبيرة من الكركم.
سوف نعرض لحضرتكم من هنا طريقة تحضير الكبسة السعودي بأسهل الطرق وهي كالاتي:-
- يتم خلط جميع البهارات مع بعض جيداً، ونتركهم جانباً، نضع حلة متوسطة الحجم علي النار، ونضع فيها الزيت ويترك حتي يسخن، ثم نضيف إليه البصل المفروم، ويقلب حتي يتغير لونه إلي الذهبي.
- نقوم بإضافة قطع اللحم عليه مع الاستمرار في التقليب الجيد، حتي يتغير لون اللحم إلي الون البني، يتم وضع معلقة كبيرة من مكونات البهارات مع التقليب الجيد، ويضاف الجزر وبشر الليمون وصلصة الطماطم.
- نقوم بإضافة الماء وتترك المكونات علي النار حتي ينضج اللحم، حتي تتسبك المكونات ثم يضاف إليهم الملح، نقوم بتصفية الأرز ويضاف علي المكونات ويصب علية ماء ويترك حتي الغليان.
- تترك الكبسة علي النار الهادئة حتي ينضج الأرز، يتم غرف الكبسة في طبق كبير لتقديم وتقدم سخنة بالهناء والشفاء.
طريقة عمل كباب الحلة باللحمة الضأني
سوف نتعرف علي خطوات عمل كباب الحلة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-
- يتم تقطيع اللحم إلي مكعبات صغيرة الحجم، بعد غسله بشكل جيد.
- يقطع البصل والفلفل إلي شرائح ويفرم الثوم.
- نضع طاسة علي النار بها سمنة، ويتم تحمير البصل بها، حتي نحصل علي اللون الذهبي.
- نضيف بعد ذلك الثوم المفروم مع التقليب، ويضاف له الفلفل الأسود ونستمر في التقليب.
- ثم نضع قطع اللحم الضأني، ويتم تقليبها مع المكونات حتي يتغير لونها.
- تتبل المكونات بالبهارات والفلفل الأسود ونقلب، ونضع الماء ونتركه علي نار هادية.
- نضع الملح بعد النضج وتقليب المكونات، ويغرف كباب الحلة في طبق التقديم ويقدم ساخن، علي المائدة بالهناء والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل طريقة لعمل الكبسة السعودي في المنزل بخطوات سهلة وسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.