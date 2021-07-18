أفكار جديدة لتغيير لون شعرك و صبغه اشقر ذهبي خطوة بخطوة في البيت

طريقة عمل صبغه اشقر وهذا يعتبر خيارا مثاليا يليق بأصحاب البشرة الدافئة، لم يعد أمر صبغ وتلوين الشعر مستحيلا في وقتنا الحالي، نظرا لتوافر وانتشار العديد من الصبغات التجارية بألوان ودرجات مختلفة تناسب كافة الاختيارات والميول، كما يمكنك تطبيق الصبغة منزليا بخطوات سهلة وبسيطة، ولكن هناك عدد من الأمور والاحتياطات عليك الانتباه اليها وقراءتها جيدا قبل البدء في استخدام وتطبيق الصبغة، يمكنك الحصول على درجات صبغة الشعر الأشقر من خلال استخدام الصبغات الكيميائية المتوافرة داخل الأسواق، أو القيام بعمل الصبغة منزليا بمكونات طبيعية ومضمونة.

صبغه اشقر

ان اختيار درجات اللون بما يتناسب مع لون البشرة يزيد من جمال الوجه وجاذبيته، وللحصول على لون أشقر طبيعي يمكنك دمج عبوة من اللون الأشقر الطبيعي مع عبوة أخري من اللون الأشقر الذهبي، ولكن بشرط أن تحمل العبوتين نفس الاسم التجاري، لأنه في الغالب ما تستخدم الشركات المصنعة للصبغات مواد بمواصفات ومعايير محددة وخاصة بها، كما انه يمكنك أن تقومي بعمل صبغة شعر بني محمر في البيت، أو عمل صبغة الشعر بالحناء بني فاتح بمكونات طبيعية أو عن طريقة صبغة الشعر بالحناء.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر

يمكنك صبغ الشعر باللون الأشقر من خلال استخدام منتجات تفتيح الشعر وتوفير عدد من الأدوات والمستحضرات أهمها:

استخدام منشفة للوضع حول الكتفين للحفاظ على الملابس من أثار الصبغة المتساقطة .

يمكنك أفراغ عبوات الصبغة في أناء المزج جيدا حتي يصبح الخليط متجانس القوام.

تمشيط الشعر بشكل جيد مع تقسيمه إلى عدة أجزاء لتوزيع الصبغة على جميع أجزاء الشعر بالتساوي.

قبل البدء في تطبيق الصبغة عليك اجراء اختبار الصبغة على جزء صغير من الشعر للتأكد من الدرجة المطلوبة، والتعرف أيضا علي المدة المحددة للحصول على درجات اللون المطلوب.

يمكنك استخدام الفازلين في تغطية حول الأذنين والأماكن المتوقع وضع الصبغة عليها.

ترك الصبغة على الشعر المدة المحددة على حسب التعليمات الخاصة بالاستخدام المدونة على العبوة من الخارج، وذلك للحصول على درجة اللون المطلوب.

اختيار صبغة الشعر يجب أن يتناسب مع لون البشرة مع مراعاة التعليمات الخاصة بطريق تطبيق الصبغة.

قومي بالتعرف على أهم الطرق المتبعة لاستخدام الصبغات والانتقال من اللون الغامق إل اللون الفتح.

يجب مراعاة تطبيق الصبغة على جزء صغير من الشعر كإجراء اختباري للتأكد من جودتها، وأيضا الحصول على درجة اللون المطلوب.

معايير اختيار صبغات الشعر

انتهيا الآن من تقديم بعض الطرق والنصائح عندما تقومين ب صبغه اشقر لشعرك في البيت.