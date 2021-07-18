ماسك البطاطس والزبادي لتفتيح البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة

ماسك البطاطس والزبادي ، من أفضل وأشهر الماسكات الطبيعية للعناية للبشرة وتفتيحها، وحل جميع مشاكلها، وذلك للظهور بمظهر يرضي كل سيدة، ولا تعد بحاجة إلى استخدام مستحضرات التجميل الصناعية أو أنواع المكياج المختلفة التي تحتوى على مواد كيميائية تضر البشرة، وعلاوة على ذلك فهي باهظة الثمن، خلاف الماسك الذي سوف نحضره فهو يحتوي على مكونات طبيعية مئة في المئة، بالإضافة إلى أنها متوفرة في كل بيت، وغير مكلفة، وهذا الماسك يعمل على تبييض الوجه وتوهجه ونضارته، وتفتيح البقع الداكنة، والتصبغات أيضاً، بالإضافة إلى توحيد لون البشرة، كما أنه يحسن صحة البشرة، وذلك لاحتوائه على البطاطس الغني بالبروتين والحديد والمعادن المختلفة كالبوتاسيوم والفسفور، بالإضافة إلى أنه غني بالفيتامينات، كما يعد البطاطس كولاجين طبيعي لإزالة تجاعيد البشرة، ومنع ظهور علامات التمدد، كما يمكنكم استخدام العديد من الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة مثل ماسك القهوة لتفتيح البشرة، وماسك التفاح والعسل، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل ماسك البطاطس والزبادي.

مكونات ماسك البطاطس والزبادي

يتكون هذا الماسك من مكونات سهلة وبسيطة تفتح البشرة، وتكسبها النضارة والنعومة، وتزيل البقع الداكنة، والهالات السوداء، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

نصف حبة بطاطس مسلوقة.

ملعقة كبيرة زبادي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على ماسك البطاطس والزبادي لتفتيح وترطيب ونضارة البشرة، وإزالة التصبغات، ومحاربة التجاعيد، بخطوات سهلة وبسيطة، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نقوم بغسل نصف حبة البطاطس جيداً، ثم نضعها في وعاء على النار، ونغمرها بالماء، ثم نتركها حتى تنضج. ثم نرفعها من على النار، ثم نقوم بتصفيتها من الماء جيداً. ثم نحضر وعاء، ثم نضيف إليه البطاطس المسلوق، ثم نقوم بهرسه جيداً. بعد ذلك نضيف ملعقة كبيرة من الزبادي ونخلطهم جيداً حتى تمتزج المكونات ويتجانس الخليط، وبذلك يكون الماسك جاهز للاستخدام.

طريقة الاستخدام

إليكم في هذه الخطوات نوضح لكم طريقة استخدام الماسك، وهي كالآتي: