طريقة عمل كبدة إسكندراني وكبدة بالصوص البني لأول أيام العيد

نقدم لكم طريقة عمل كبدة إسكندراني وكبدة بالصوص البني ضمن سلسلة الوصفات الخاصة بلحوم الأضاحي، فكل عام وأنتم بخير غدًا وقفة عرفات وبعد غد أو أيام عيد الأضحى لهذا العام، ومن عادات المصريين تحديدًا أكل كبده الأضحية فور ذبحها، لذلك وقع اختياري على هاتين الوصفتين تحديدًا لعمل الكبدة، احفظوا الطريقة ونفذوها في العيد. مقادير كبدة إسكندراني نصف كيلو كبدة.

ثوم مفروم حوالي 10 فصوص.

2 ملعقة كبيرة خل.

كسبرة جافة.

ملح وكمون.

شطة حسب الرغبة.

فلفل أخضر مقطع.

عصير ليمون.

زيت نباتي. طريقة عمل كبدة إسكندراني أو شيء يتم تقطيع الكبدة لشرائح ثم تقطع إلى قطع صغيرة.

يتم تتبيل قطع الكبدة بالثوم المفروم والخل والملح والكمون والكسبرة وتترك جانبًا ساعة على الأقل.

للتسوية نضع كمية وفيرة من الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.

نضع الكبده في الزيت الساخن ونتركها حوالي دقيقة أو اثنين ثم تقلب وتترك حوالي خمس دقائق أخرى، ثم يضاف إليها قطع الفلفل وفور النضج ترفع من على النار وتقدم. مقادير وصفة الكبدة بالصوص البني 300 جرام كبدة.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة زبدة أو سمنة.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح.

150 جرام ماشروم مقطع شرائح.

4 فصوص ثوم مفرومين.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

نصف لتر من الشوربة أو المرقة.

رشة خفيفة من جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة مسطردة.

3 ملاعق كبيرة من الكريمة اللباني.

ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم. طريقة عمل كبدة بالصوص البني تقطع الكبدة إلى شرائح وتوضع في مصفاة ويضاف إليها عصير الليمون ويتم مزجه بها جيدًا.

بعد ذلك توضع على النار في إناء به ملعقة زيت مع التقليب حوالي 3 دقائق.

ثم ترفع من على النار وتترك جانبًا.

في نفس الإناء نضع شرائح البصل ونتركه على درجة حرارة متوسطة مع التقليب حتى يذبل ويصبح قوامه أطرى.

في هذه الخطوة يتم إضافة الثوم المفروم وشرائح الماشروم مع استمرار التقليب حتى يتغير لون البصل والثوم.

توضع ملعقة الدقيق وتقلب مع الخليط.

وأخيرًا يتم إضافة المرقة وتترك حتى يمتزج الصوص ويضاف إليه المسطردة ورشة من جوزة الطيب.

عندما يغلي يترك على نار هادئة حوالي 5 دقائق ثم يتم إضافة الكريمة اللباني وتقلب.

وأخيرًا تقدم شرائح الكبدة مع الصوص البني وتزين بالبقدونس. مقادير وصفة الكبدة بالصوص البني الوسوم

نقدم لكم طريقة عمل كبدة إسكندراني وكبدة بالصوص البني ضمن سلسلة الوصفات الخاصة بلحوم الأضاحي، فكل عام وأنتم بخير غدًا وقفة عرفات وبعد غد أو أيام عيد الأضحى لهذا العام، ومن عادات المصريين تحديدًا أكل كبده الأضحية فور ذبحها، لذلك وقع اختياري على هاتين الوصفتين تحديدًا لعمل الكبدة، احفظوا الطريقة ونفذوها في العيد. مقادير كبدة إسكندراني نصف كيلو كبدة.

ثوم مفروم حوالي 10 فصوص.

2 ملعقة كبيرة خل.

كسبرة جافة.

ملح وكمون.

شطة حسب الرغبة.

فلفل أخضر مقطع.

عصير ليمون.

زيت نباتي. طريقة عمل كبدة إسكندراني أو شيء يتم تقطيع الكبدة لشرائح ثم تقطع إلى قطع صغيرة.

يتم تتبيل قطع الكبدة بالثوم المفروم والخل والملح والكمون والكسبرة وتترك جانبًا ساعة على الأقل.

للتسوية نضع كمية وفيرة من الزيت في مقلاة على النار حتى يسخن.

نضع الكبده في الزيت الساخن ونتركها حوالي دقيقة أو اثنين ثم تقلب وتترك حوالي خمس دقائق أخرى، ثم يضاف إليها قطع الفلفل وفور النضج ترفع من على النار وتقدم. مقادير وصفة الكبدة بالصوص البني 300 جرام كبدة.

نصف كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة زبدة أو سمنة.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة إلى شرائح.

150 جرام ماشروم مقطع شرائح.

4 فصوص ثوم مفرومين.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

نصف لتر من الشوربة أو المرقة.

رشة خفيفة من جوزة الطيب.

ملعقة كبيرة مسطردة.

3 ملاعق كبيرة من الكريمة اللباني.

ملعقة كبيرة بقدونس طازج مفروم. طريقة عمل كبدة بالصوص البني تقطع الكبدة إلى شرائح وتوضع في مصفاة ويضاف إليها عصير الليمون ويتم مزجه بها جيدًا.

بعد ذلك توضع على النار في إناء به ملعقة زيت مع التقليب حوالي 3 دقائق.

ثم ترفع من على النار وتترك جانبًا.

في نفس الإناء نضع شرائح البصل ونتركه على درجة حرارة متوسطة مع التقليب حتى يذبل ويصبح قوامه أطرى.

في هذه الخطوة يتم إضافة الثوم المفروم وشرائح الماشروم مع استمرار التقليب حتى يتغير لون البصل والثوم.

توضع ملعقة الدقيق وتقلب مع الخليط.

وأخيرًا يتم إضافة المرقة وتترك حتى يمتزج الصوص ويضاف إليه المسطردة ورشة من جوزة الطيب.

عندما يغلي يترك على نار هادئة حوالي 5 دقائق ثم يتم إضافة الكريمة اللباني وتقلب.

وأخيرًا تقدم شرائح الكبدة مع الصوص البني وتزين بالبقدونس. مقادير وصفة الكبدة بالصوص البني

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