حبة جبارة أقوى من الليزر تبيض الأسنان وإزالة الاصفرار بطريقة لن تصدقيها

حبة جبارة أقوى من الليزر، تعتبر هذه الحبة الجبارة فعالة في تبييض الأسنان وإزالة الاصفرار بطريقة سحرية حيث تحلم كل فتاة الظهور بمظهر لائق أمام اصدقائها، وهى من الأشياء التي يحب أن تهتم بها الناس للحصول على أسنان ناصعة البياض، وهى من المشاكل التي تزعج الكثير وخاصة المدخنين وتسبب عدم الشعور بالارتياح، وهناك الكثير من المعجون الذي يتم استخدام دون جدوى وله تأثير ضار لما به من مواد كيماوية تضر بصحة الأشخاص، لذلك يبحث الكثير من الناس الى الوصفات الطبيعية التي تعمل على حل لهذه المشاكل من اصفرار وإزالة طبقات الجير، وسوف نقدم لكم أعزائي القراء من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل حبة جبارة أقوى من الليزر تبيض الأسنان وإزالة الاصفرار.

نبذة عن تبيض الأسنان وإزالة الاصفرار

هناك العديد من الطرق سوف يتم التعرف عليها في مقالنا هذا وكلها بمكونات طبيعية، حيث تعمل على التخلص من التصبغات الخارجية، وتعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل وأسرع طرق العناية بالأسنان، ولذلك يتم التحذير من استخدام المعجون الصناعي الا تحت إشراف طبيب متخصص.

مكونات الحبة الجبارة أقوى من الليزر

سوف نتحدث على مكونات عمل تبيض الأسنان بمكونات طبيعية ونتائج مذهلة لن تصدقيها وهى كالتالي:-

حبة من البطاطس.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة متوسطة من خل التفاح.

ملعقة صغيرة من معجون الاسنان.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الحبة الجبارة في تبيض الأسنان بخطوات مضمونة وبطريقة لن يصدقها عقلك وهى كالآتي:-

يتم إحضار وعاء من البلاستيك صغير وعميق نسبياً ونضع في حبة البطاطس بعد بشرها وفلترتها جيداً. ثم نضيف على الحبة الملح ثم خل التفاح ثم المعجون ويتم خلط المكونات خلطاً جيداً. ونستمر في التقليب لمدة ثلاث دقائق حتى نحصل على القوام المطلوب والمناسب. يتم وضع الخلطة في علبة من الزجاج ووضعها بالثلاجة حتى الاستخدام.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم لكم طريقة استخدام التبييض بطريقة سهلة وبسيطة وهى كما يلي:-