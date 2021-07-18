طبقي هذا المكون لتصغير عمر بشرتك 10 سنوات على الأقل وتخلصي من التجاعيد تماماً، إليكي سيدتي ماسك لشد البشرة وتأخير علامات الشيخوخة بمكون طبيعي فعال مئة بالمئة موجود في منزلك.حيث يمكنك تحضير ماسك أقوى مليون مرة من البوتوكس لعلاج تجاعيد البشرة بدون الحاجة لدفع مبالغ باهظة في مراكز التجميل، المكون الأساسي لوصفة اليوم هو البقدونس فهو من الأعشاب الخضراء التي يسهل تداولها، وهو يحتوي على نسبة مناسبة من فيتامين سي والذي يساعد البشرة في التخلص من الخطوط والتجاعيد، كذلك يزيل الهالات السوداء ويقوم بتنظيف المسام للحصول على بشرة صافية نقية.

شد البشرة والتخلص من التجاعيد نهائياً

يتكون هذا الماسك الفعال من أوراق نبات البقدونس، ملعقة كبيرة من نشا الذرة، ملعقتين كبيرتين من بذور الكتان، كوب صغير من الماء. فالبقدونس يقلل التجاعيد من البشرة ويؤخر علامات التقدم في السن ويحفز من إنتاج الكولاجين في البشرة،وبذور الكتان تزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة من البشرة، والنشا له فوائد فعالة في تبييض لون البشرة ويزيد من صفاءها. يتم تحضير البقدونس ثم يتم فرمه إلى قطع صغيرة جداً، ثم يُضاف مفروم البقدونس في وعاء مع نصف كوب صغير من الماء ثم قومي بطحن البقدونس باستعمال المطحنة الكهربائية أو الخلاط اليدوي للحصول على عصير البقدونس، وبواسطة مصفاة يتم تصفية عصير البقدونس ويوضع في إناء قابل للطهي ثم قومي بإضافة مقدار نشا الذرة إلى عصير البقدونس.

يتم مزج المكونين جيداً، بعد ذلك يرفع الإناء على نار هادئة لمدة 15 دقيقة مع التقليب المستمر حتى يتم الحصول على خليط كريمي، بعد ذلك تغلق النار ويوضع كريم البقدونس في وعاء ويترك جانباً، ومن ناحية أخرى يتم إضافة مقدار بذور الكتان في إناء قابل للطهي مع نصف كوب صغير من الماء ويرفع الإناء على نار هادئة لمدة ربع ساعة حتى يصبح الخليط على شكل رغوة بيضاء، بإستخدام جورب صيفي أو شاش طبي يتم تصفية الخليط للحصول على جل بذور الكتان ويوضع في وعاء.

خلطة بوتوكس طبيعي للبشرة

الخطوة الأخيرة هي إضافة كريم البقدونس الذي قمنا بتحضيره مسبقاً إلى جل بذور الكتان، ثم يتم مزج المكونات مرة أخيرة بشكل جيد، ثم يوضع الكريم الناتج في علبة زجاجية نظيفة. قومي بتطبيق الوصفة على بشرة نظيفة على بشرة الوجه والرقبة والمناطق المجعدة، يترك الخليط على الوجه لمدة 30 دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ ثم بالماء البارد، يكرر هذا الماسك ثلاثة مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة أفضل.