طريقة عمل البط بأشهي الوصفات وأسهل التركات للشيف فاطمة أبو حاتي

طريقة عمل البط يعتبر من ملوك اللحوم على سفرتك سواء كانت في العزومات أو المواسم أو شهر رمضان المبارك يتميز بطعمه اللذيذ وبياض لحمه، يقدم بجانبه الرز البسمتي بالخلطة أو الفريك، تتباهي السيدات في العزومات عندما تقدمه إلي الضيوف، يقدم البط بأكثر من طريقة منها المقلي والمشوي، روستو، الفرن، يعشق الجميع تناول الفريك ولا أحد يختلف عليه في تناوله، وله فوائد عديده منها يحتوي على نسبة عاليه من الألياف، الزنك، الماغنسيوم، الفسفور، النحاس، الكالسيوم، الحديد، فيتامين ب 6.

طريقة عمل البط للشيف فاطمة أبو حاتي

يحتوي البط أيضا على فوائد عديده أهمها مصدر غني بالبروتين، يحتوي على الأحماض الأمينية، مصدر أمن للفيتامينات والمعادن، كالسيلينيوم، الحديد، البوتاسيوم، يحتوي على مضادات الأكسدة المهمة للجسم،يحتوي على فيتامين ب1، ب 2، ب 3، غني بالبروتين، الأوميجا 3، لحم البط لا يحتوي على ألياف، أو كربوهيدرات، أو سكريات،يحتوي على نسبة عاليه من الدهون المشبعة والغير مشبعة.

طريقة عمل البط بالبرتقال

المكونات

بطه بالوزن المفضل لديكي.

كوب عصير برتقال

معلقه كبيره بشر برتقال

بصله كبيره مفرومه ناعم

معلقه كبيره عسل ابيض

معلقه كبيره صلصة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات سبعه.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

دقيق وملح لغسيل البطه.

كيس حراري.

بصل أورمه.

جزر مقطع حلقات سميكه.

خمس حبات طماطم مقطعة أربع أجزاء.

طريقة التحضير

نغسل البطه جيداً، بالملح والدقيق وعصير الليمون، نتركها جنباً.

نضع في الكبة، عصير البرتقال، التوابل، العسل، البصل، فصوص الثوم.

نخلطهم جيداً، نشق بالسكين صدر البطه من الجانبين خطوط طوليه عميقة.

نضع البطه في كيس حراري، نصب الخليط السائل داخل وخارج البطه، والفتحات التي بالصدر.

نضيف البصل، الطماطم، حلقات الجزر، نغلق الكيس الحراري بأحكام، نصنع عده فتحات في الكيس الحراري.

نضعها في صينية مناسبة، نضيف لتر ماء ساخن في الصينية، نشعل الفرن مسبقا على درجه حرارة 220 ْ.

نتركها في الفرن لمدة نصف ساعة، ثم نهدء من النار ونتركها حتي تنضج داخل الفرن.

ننشل البطه من الكيس الحراري ونضعها في سيرفيس التقديم.

تزين بالبصل والجزر والطماطم، يقدم بجانبها الأرز البسمتي بالخلطة والسلطات.

طريقة عمل البط بالفريك

المكونات

بطة.

نصف كيلو من الفريك.

بصلة كبيرة مفرومة.

بصل مقطع مكعبات.

كرفس.

جزر مقطع حلقات.

حبة طماطم.

ورق لوري.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة حبهان مطحون.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة مستكة.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة بهارات سبعة.

ملعقتان كبيرة كاتشب.

كيس حراري.

ملعقتان كبيرة سمن.

طريقة التحضير