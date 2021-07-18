دجاج بالزيتون في الفرن ألذ وأسهل طريقة فراخ بالزيتون الأخضر سهلة

دجاج بالزيتون في الفرن ، طريقة جديدة ولذيذة، من المطبخ المغربي لطهي الدجاج، وتعرف باسم دجاج بالزيتون مغربي، ويمكن طهي طاجين الزيتون للاعراس، ويمكنك عمل طاجين مغربي بالدجاج والزيتون والبطاطس، وهي وجبة متكاملة للغاية، لا تترددي في طهيها، فهي مفيدة لتغذية الجسم، خاصة إذا كان لديك أطفالا داخل المنزل، وكذلك هي وجبة مناسبة لصحتك ورفع قدرة جسدك ومناعته، خاصة أنها ممتلئة بالبروتين والنشويات والألياف، وبها كل العناصر الغذائية المهمة، ولها أكثر من طريقة لطهيها مثل؛ طاجن الدجاج بالزيتون والبطاطس المقلية، والدجاج بالزيتون والحامض، ودجاج بالزيتون في الفرن، وطريقة عمل الفراخ بالليمون المعصفر، وطريقة الدجاج بالبصلة والزيتون، دجاج بالزيتون بالطريقة المغربية، ودجاج بالزيتون الأخضر والبطاطس.دجاج بالزيتون مغربي
يذخر المطبخ المغربي بالكثير من الوجبات، والوصفات الشهية سواء وجبات رئيسية أو حلويات، مثل طريقة عمل كسكسي بالسميد، وطريقة خبز الدار بالفرينة، فهما من أشهر الوصفات المغربية المجربة، فلا تحتاج أي منهما إلى الكثير من المقادير، ولا تحتاج إلى الكثير من الخطوات، فقط أحضري مكوناتهما واخلطيهما واستمتعي بمذاق الوجبة الشهي. وللدجاج العديد من الطرق في طهيه، ليس فقط طريقة عمل الدجاج بالزيتون، وإنما طريقة عمل تبسي دجاج بالفرن، وكذلك كبسة الدجاج والخضار منال العالم، فوصفات الدجاج تعد أسهل وصفات الطهي المجربة، التي يمكنك عملها بالمنزل مثل المطاعم.طاجين مغربي بالدجاج والزيتون
- دجاجة كاملة ومخلية من العظام.
- كوب كامل من الزيتون الأخضر.
- حبتان بصل مفرومتان.
- فصان من الثوم المفروم جيدًا.
- حزمة من البقدونس.
- كزبرة خضراء.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ½ ملعقة صغيرة زنجبيل.
- نصف ملعقة صغيرة كركم.
- رشة فلفل حار (يمكنك الاستغناء عنه حسب رغبتك).
- عصير ليمونة واحدة.
- نظفي الدجاجة أولا، وافركيها جيدًا باستخدام الخل والملح والدقيق والليمون.
- ثم في وعاء عميق وواسع، اخلطي كلا من البقدونس والكزبرة مع الثوم والبصل.
- وبعد ذلك أضيفي الملح والتوابل والزيتون، ولكن قللي الملح لأن الزيتون يكون مالحًا.
- وفي مقلاة واسعة، ضعي قليل من زيت الزيتون، وبعد أن يسخن أضيفي الخليط السابق داخل المقلاة.
- وقلبي الخليط جيدًا، ثم ضعي الدجاج فوق الخليط، وقلبي كل المكونات معًا.
- وبعد ذلك أضيفي عصير الليمونة فوق الخليط.
- ثم أضيفي المياه، وقومي بتغطية المقلاة، ودعي المكونات على نار هادئة.
- واتركي الخليط ينضج لمدة ثلث الساعة.
- ثم أحضري صينية خبز في الفرن، وادهنيها بالزبدة ثم ضعي بها ورق ألومنيوم.
- وبعد ذلك ضعي خليط الدجاج والتوابل والزيتون الناضج، وأدخليها إلى الفرن لمدة 20 دقيقة.
- وإذا أردت عمل طاجين مغربي بالدجاج والزيتون والبطاطس، أضيفي بطاطس فوق الدجاج، ويمكنك تقديمها مع الأرز.
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دجاج بالزيتون في الفرن ، طريقة جديدة ولذيذة، من المطبخ المغربي لطهي الدجاج، وتعرف باسم دجاج بالزيتون مغربي، ويمكن طهي طاجين الزيتون للاعراس، ويمكنك عمل طاجين مغربي بالدجاج والزيتون والبطاطس، وهي وجبة متكاملة للغاية، لا تترددي في طهيها، فهي مفيدة لتغذية الجسم، خاصة إذا كان لديك أطفالا داخل المنزل، وكذلك هي وجبة مناسبة لصحتك ورفع قدرة جسدك ومناعته، خاصة أنها ممتلئة بالبروتين والنشويات والألياف، وبها كل العناصر الغذائية المهمة، ولها أكثر من طريقة لطهيها مثل؛ طاجن الدجاج بالزيتون والبطاطس المقلية، والدجاج بالزيتون والحامض، ودجاج بالزيتون في الفرن، وطريقة عمل الفراخ بالليمون المعصفر، وطريقة الدجاج بالبصلة والزيتون، دجاج بالزيتون بالطريقة المغربية، ودجاج بالزيتون الأخضر والبطاطس.دجاج بالزيتون مغربي
يذخر المطبخ المغربي بالكثير من الوجبات، والوصفات الشهية سواء وجبات رئيسية أو حلويات، مثل طريقة عمل كسكسي بالسميد، وطريقة خبز الدار بالفرينة، فهما من أشهر الوصفات المغربية المجربة، فلا تحتاج أي منهما إلى الكثير من المقادير، ولا تحتاج إلى الكثير من الخطوات، فقط أحضري مكوناتهما واخلطيهما واستمتعي بمذاق الوجبة الشهي. وللدجاج العديد من الطرق في طهيه، ليس فقط طريقة عمل الدجاج بالزيتون، وإنما طريقة عمل تبسي دجاج بالفرن، وكذلك كبسة الدجاج والخضار منال العالم، فوصفات الدجاج تعد أسهل وصفات الطهي المجربة، التي يمكنك عملها بالمنزل مثل المطاعم.طاجين مغربي بالدجاج والزيتون
- دجاجة كاملة ومخلية من العظام.
- كوب كامل من الزيتون الأخضر.
- حبتان بصل مفرومتان.
- فصان من الثوم المفروم جيدًا.
- حزمة من البقدونس.
- كزبرة خضراء.
- رشة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ½ ملعقة صغيرة زنجبيل.
- نصف ملعقة صغيرة كركم.
- رشة فلفل حار (يمكنك الاستغناء عنه حسب رغبتك).
- عصير ليمونة واحدة.
- نظفي الدجاجة أولا، وافركيها جيدًا باستخدام الخل والملح والدقيق والليمون.
- ثم في وعاء عميق وواسع، اخلطي كلا من البقدونس والكزبرة مع الثوم والبصل.
- وبعد ذلك أضيفي الملح والتوابل والزيتون، ولكن قللي الملح لأن الزيتون يكون مالحًا.
- وفي مقلاة واسعة، ضعي قليل من زيت الزيتون، وبعد أن يسخن أضيفي الخليط السابق داخل المقلاة.
- وقلبي الخليط جيدًا، ثم ضعي الدجاج فوق الخليط، وقلبي كل المكونات معًا.
- وبعد ذلك أضيفي عصير الليمونة فوق الخليط.
- ثم أضيفي المياه، وقومي بتغطية المقلاة، ودعي المكونات على نار هادئة.
- واتركي الخليط ينضج لمدة ثلث الساعة.
- ثم أحضري صينية خبز في الفرن، وادهنيها بالزبدة ثم ضعي بها ورق ألومنيوم.
- وبعد ذلك ضعي خليط الدجاج والتوابل والزيتون الناضج، وأدخليها إلى الفرن لمدة 20 دقيقة.
- وإذا أردت عمل طاجين مغربي بالدجاج والزيتون والبطاطس، أضيفي بطاطس فوق الدجاج، ويمكنك تقديمها مع الأرز.
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