8 حاجات المفروض متعمليهاش بعد اصابتك بحروق الشمس

في علاجات كتير طبيعية ممكن تستخدميها لعلاج الجلد المصاب بحروق الشمس ، زي استخدام معجون البطاطس النية او دهن العسل ، ولكن في حاجات ممكن تفكري انها مفيدة لكن هي في الحقيقة ممكن تزود حروق الشمس ، حتى الاكلات او اللبس اللي بتلبسيه ممكن انه يساعد في علاج حروق الشمس او يزود المشكلة اكتر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك مجموعة غلطات تجنبيها لو مصابة بحروق الشمس.

غلطات تجنبيها لو مصابة بحروق الشمس:

1- استخدام جل الصبار مع اضافات:

على الرغم ان الصبار ممكن انه يساعد في تهدئة الاحمرار ، ولكن لازم تنتبهي لنوع جل الصبار اللي هتستخدميه على بشرتك ، لانه بعض المكونات الصناعية زي البنزوكائين او الليدوكائين ، تزود من التهيج وتسبب حكة الجلد بشكل اكبر ، عشان كان دكاترة الجلد بينصحوا باستخدام الصبار الطبيعي النقي الخالي من اي اضافات ومكونات صناعية لعلاج حروق الشمس.

2- لبس الملابس الضيقة:

الملابس الضيقة مش احسن اختيار لو بتعاني من حروق الشمس ، لان لبس الملابس الضيقة على الجلد المصاب بحروق الشمس مش هيسمح لبشرتك تتنفس وده هيخلي الحروق تاخد وقت اطول على ما تروح ، عشان كده بننصحك تتجنبي الجينز الضيق وتختاري الملابس الفضفاضة المصنوعة من الاقمشة اللي بتسمح بمرور الهوا ، زي القطن.

3- شرب القهوة:

حروق الشمس غالبا ممكن تسبب صداع ، وعلى الرغم من ان فنجان القهوة هيعتبر حل للمشكلة دي ، الا انه هيزود مشكلة حروق الشمس ، لان القعدة في الشمس لفترة طويلة بتسبب الجفاف ، والكافيين مدر للبول وبالتالي هيخليكي تفقدي سوائل اكتر ومعادن اساسية جسمك محتاجها في الوقت ده ، عشان كده بننصحك تشربي ماية كتير لتعويض سوائل الجسم المفقودة.

4- تغطية الحروق بالمكياج:

اكيد هيكون اسرع حل ممكن تفكري فيه انك تغطي الحروق والجلد المتقشر بالمكياج ، ولكن بالظبط زي الملابس الضيقة ، المكياج مش هيخلي بشرتك تتنفس ، ولكن لو مضطرة تحطي مكياج الافضل تتجنبي المنتجات التقيلة على البشرة واستخدمي فرشة ناعمة لتطبيقه ، والاخصائيين كمان بينصحوا باستخدام الاسفنج الرطب ، لانه هيكون الطف على الجلد.

5- التقشير:

الجلد المتقشر بيكون شكله مزعج ، وطبيعي انك هتبقي عايزة تتخلصي من الجلد الجاف المتقشر من جسمك ، ولكن الواقع ان ده ممكن يضر الجلد اكتر ، لان منتجات او مكونات التقشير بتكون قاسية على الجلد ، عشان كده بننصحك انك تسيبي الحروق تخف الاول بشكل طبيعي ، واللي بتاخد مدة تقريبا ممكن توصل ل 7 ايام ، وبعدها ممكن تستخدمي التقشير على الجلد.

6- وضع كريم للجسم غلط:

وضع كريم الجسم ممكن انه يساعد على ترطيب البشرة المتضررة من الشمس ، ولكن اتأكدي ان المنتج اللي بتستخدميه خالي من الكحول ، الكحول بيساعد المنتجات للتغلغل في الجلد بشكل اعمق ، ولكن كمان بيزيل الزيوت الطبيعية اللي البشرة محتاجاها عشان تفضل رطبة.

7- شرب عصير البرتقان:

بالرغم ان المشروبات الحمضية بتحتوي على نسبة عالية من مضادات الاكسدة ، ولكن هي ممكن تخلي بشرتك اكتر حساسية للضوء ، ومش مطلوب تتجنبي شربه خالص ، ولكن اتأكدي من وضع واقي الشمس وتبعدي عن اشعة الشمس المباشرة بعد شرب عصير البرتقان.

8- استخدام مرطب مع عامل حماية من الشمس:

ممكن تفكري ان المرطب اللي بيحتوي على عامل حماية من الشمس هيكون كافي حماية بشرتك من حروق الشمس ، ولكن في الحقيقة هي مش افضل طريقة لحماية بشرتك من اضرار اشعة الشمس.

وصفات طبيعية لعلاج حروق الشمس وتفتيح البشرة