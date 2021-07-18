8 حاجات المفروض متعمليهاش بعد اصابتك بحروق الشمس

في علاجات كتير طبيعية ممكن تستخدميها لعلاج الجلد المصاب بحروق الشمس ، زي استخدام معجون البطاطس النية او دهن العسل ، ولكن في حاجات ممكن تفكري انها مفيدة لكن هي في الحقيقة ممكن تزود حروق الشمس ، حتى الاكلات او اللبس اللي بتلبسيه ممكن انه يساعد في علاج حروق الشمس او يزود المشكلة اكتر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنقولك مجموعة غلطات تجنبيها لو مصابة بحروق الشمس.
غلطات تجنبيها لو مصابة بحروق الشمس:
1- استخدام جل الصبار مع اضافات:
على الرغم ان الصبار ممكن انه يساعد في تهدئة الاحمرار ، ولكن لازم تنتبهي لنوع جل الصبار اللي هتستخدميه على بشرتك ، لانه بعض المكونات الصناعية زي البنزوكائين او الليدوكائين ، تزود من التهيج وتسبب حكة الجلد بشكل اكبر ، عشان كان دكاترة الجلد بينصحوا باستخدام الصبار الطبيعي النقي الخالي من اي اضافات ومكونات صناعية لعلاج حروق الشمس.
2- لبس الملابس الضيقة:
الملابس الضيقة مش احسن اختيار لو بتعاني من حروق الشمس ، لان لبس الملابس الضيقة على الجلد المصاب بحروق الشمس مش هيسمح لبشرتك تتنفس وده هيخلي الحروق تاخد وقت اطول على ما تروح ، عشان كده بننصحك تتجنبي الجينز الضيق وتختاري الملابس الفضفاضة المصنوعة من الاقمشة اللي بتسمح بمرور الهوا ، زي القطن.
3- شرب القهوة:
حروق الشمس غالبا ممكن تسبب صداع ، وعلى الرغم من ان فنجان القهوة هيعتبر حل للمشكلة دي ، الا انه هيزود مشكلة حروق الشمس ، لان القعدة في الشمس لفترة طويلة بتسبب الجفاف ، والكافيين مدر للبول وبالتالي هيخليكي تفقدي سوائل اكتر ومعادن اساسية جسمك محتاجها في الوقت ده ، عشان كده بننصحك تشربي ماية كتير لتعويض سوائل الجسم المفقودة.
4- تغطية الحروق بالمكياج:
اكيد هيكون اسرع حل ممكن تفكري فيه انك تغطي الحروق والجلد المتقشر بالمكياج ، ولكن بالظبط زي الملابس الضيقة ، المكياج مش هيخلي بشرتك تتنفس ، ولكن لو مضطرة تحطي مكياج الافضل تتجنبي المنتجات التقيلة على البشرة واستخدمي فرشة ناعمة لتطبيقه ، والاخصائيين كمان بينصحوا باستخدام الاسفنج الرطب ، لانه هيكون الطف على الجلد.
5- التقشير:
الجلد المتقشر بيكون شكله مزعج ، وطبيعي انك هتبقي عايزة تتخلصي من الجلد الجاف المتقشر من جسمك ، ولكن الواقع ان ده ممكن يضر الجلد اكتر ، لان منتجات او مكونات التقشير بتكون قاسية على الجلد ، عشان كده بننصحك انك تسيبي الحروق تخف الاول بشكل طبيعي ، واللي بتاخد مدة تقريبا ممكن توصل ل 7 ايام ، وبعدها ممكن تستخدمي التقشير على الجلد.
6- وضع كريم للجسم غلط:
وضع كريم الجسم ممكن انه يساعد على ترطيب البشرة المتضررة من الشمس ، ولكن اتأكدي ان المنتج اللي بتستخدميه خالي من الكحول ، الكحول بيساعد المنتجات للتغلغل في الجلد بشكل اعمق ، ولكن كمان بيزيل الزيوت الطبيعية اللي البشرة محتاجاها عشان تفضل رطبة.
7- شرب عصير البرتقان:
بالرغم ان المشروبات الحمضية بتحتوي على نسبة عالية من مضادات الاكسدة ، ولكن هي ممكن تخلي بشرتك اكتر حساسية للضوء ، ومش مطلوب تتجنبي شربه خالص ، ولكن اتأكدي من وضع واقي الشمس وتبعدي عن اشعة الشمس المباشرة بعد شرب عصير البرتقان.
8- استخدام مرطب مع عامل حماية من الشمس:
ممكن تفكري ان المرطب اللي بيحتوي على عامل حماية من الشمس هيكون كافي حماية بشرتك من حروق الشمس ، ولكن في الحقيقة هي مش افضل طريقة لحماية بشرتك من اضرار اشعة الشمس.
وصفات طبيعية لعلاج حروق الشمس وتفتيح البشرة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 8 حاجات المفروض متعمليهاش بعد اصابتك بحروق الشمس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.