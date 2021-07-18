طريقة عمل فتة اللحمة الضانى بالخل والثوم مع ألذ صلصة بطعم جنان لأول يوم في العيد

الفتة بالخل والثوم ومن أهم الأكلات التي لابد من وجودها على كل مائدة في عيد الاضحى المبارك، مهما اختلفت الآراء والطبقات، فهي أكله شعبية تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية يمكن تحضيرها بأي نوع لحم سواء كانت ضاني أو غيرها، ويعشقها الكبار والصغار، والان يمكنك تحضير ألذ طبق فتة بالخل والثوم بكل سهول. طريقة عمل الفتة بالخل والثوم واللحم الضاني طريقة عمل الفتة بالخل والثوم واللحم الضاني قومي بتحضير طبق فتة العيد بكل سهولة وبمكونات بسيطة وسوف تتعرفي على طريقة الفتة المميزة من خلال الآتي: المكونات كيلو من اللحم الضاني أو أي نوع آخر حسب الرغبة

أرز الكمية حسب الطلب

خبز

ملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم

بصلة كبيرة مقطعة

حبهان

بعض حبات المستكة

حبتين من جوز الطيب

ربع كوب من الخ

٣ ورقات لورا

عصير طماطم طريقة تحضير الفتة بالخل والثوم واللحم الضاني قومي في البداية بسلق اللحم بالطريقة المعتادة ضعي اللحمة في المياه الساخنة والبصلة المقطعة واتركيها حتى تنضج تمامًا ثم أضيفي إليها الملح والفلفل الاسود، والحبهان والمستكة، وورق اللور، وجوز الطيب واتركيها تغلي قليلًا، ثم ارفعيها من النار واتركيها.

قومي بتحضير الأرز احضري حلة متوسطة الحجم، وضعي بها زيت على حسب كمية الرز، واضيفي بعد قدح الزيت المياه بكمية الأرز واتركيها تغلي ثم ضعي الملح وبعد ذوبانه أضيفي الأرز.

اتركي الأرز على النار واتركيه حتى الغليان ثم هدي النار تمامًا، واتركيه حتى النضج.

في خلال انتظارك لنضج الارز قومي بتحضير الخبز المحمص ، قومي بوضع الخبز المقطع الى قطع صغيرة في صينية ورشي عليها القليل من الزيت وقومي بوضعه في الفرن حتى يتغير لون الخبز ويتحمر.

بعد ذلك قومي بتحضير الأقلية ضعي مقلاة على النار ضعي بها ملعقة من السمن، وبعد قدح السمن ضعي الثوم المفروم مع التقليب حتى يتغير لونه ويصبح ذهبي ثم ضعي الخل والصلصة واتركية على النار

احضري طبق وضعي به الخبز المحمص، وبعد ذلك أضيفي الأرز بعد تمام نضج على الخبز ووزعيه جيدًا في الطبق ، وبعد ذلك اسقي كل الطبق بشوربة اللحم، وبعد ذلك اضيفى التقلية بالصلصة، وعلى وجه الطبق وزعي قطع اللحم. طريقة تحضير الفتة بالخل والثوم واللحم الضاني الوسوم

الفتة بالخل والثوم ومن أهم الأكلات التي لابد من وجودها على كل مائدة في عيد الاضحى المبارك، مهما اختلفت الآراء والطبقات، فهي أكله شعبية تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية يمكن تحضيرها بأي نوع لحم سواء كانت ضاني أو غيرها، ويعشقها الكبار والصغار، والان يمكنك تحضير ألذ طبق فتة بالخل والثوم بكل سهول. طريقة عمل الفتة بالخل والثوم واللحم الضاني طريقة عمل الفتة بالخل والثوم واللحم الضاني قومي بتحضير طبق فتة العيد بكل سهولة وبمكونات بسيطة وسوف تتعرفي على طريقة الفتة المميزة من خلال الآتي: المكونات كيلو من اللحم الضاني أو أي نوع آخر حسب الرغبة

أرز الكمية حسب الطلب

خبز

ملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من بودرة الثوم

بصلة كبيرة مقطعة

حبهان

بعض حبات المستكة

حبتين من جوز الطيب

ربع كوب من الخ

٣ ورقات لورا

عصير طماطم طريقة تحضير الفتة بالخل والثوم واللحم الضاني قومي في البداية بسلق اللحم بالطريقة المعتادة ضعي اللحمة في المياه الساخنة والبصلة المقطعة واتركيها حتى تنضج تمامًا ثم أضيفي إليها الملح والفلفل الاسود، والحبهان والمستكة، وورق اللور، وجوز الطيب واتركيها تغلي قليلًا، ثم ارفعيها من النار واتركيها.

قومي بتحضير الأرز احضري حلة متوسطة الحجم، وضعي بها زيت على حسب كمية الرز، واضيفي بعد قدح الزيت المياه بكمية الأرز واتركيها تغلي ثم ضعي الملح وبعد ذوبانه أضيفي الأرز.

اتركي الأرز على النار واتركيه حتى الغليان ثم هدي النار تمامًا، واتركيه حتى النضج.

في خلال انتظارك لنضج الارز قومي بتحضير الخبز المحمص ، قومي بوضع الخبز المقطع الى قطع صغيرة في صينية ورشي عليها القليل من الزيت وقومي بوضعه في الفرن حتى يتغير لون الخبز ويتحمر.

بعد ذلك قومي بتحضير الأقلية ضعي مقلاة على النار ضعي بها ملعقة من السمن، وبعد قدح السمن ضعي الثوم المفروم مع التقليب حتى يتغير لونه ويصبح ذهبي ثم ضعي الخل والصلصة واتركية على النار

احضري طبق وضعي به الخبز المحمص، وبعد ذلك أضيفي الأرز بعد تمام نضج على الخبز ووزعيه جيدًا في الطبق ، وبعد ذلك اسقي كل الطبق بشوربة اللحم، وبعد ذلك اضيفى التقلية بالصلصة، وعلى وجه الطبق وزعي قطع اللحم. طريقة تحضير الفتة بالخل والثوم واللحم الضاني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فتة اللحمة الضانى بالخل والثوم مع ألذ صلصة بطعم جنان لأول يوم في العيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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