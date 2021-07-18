ألذ طاجن عكاوي ممكن تدوقيه في العيد طريقة عمل طاجن عكاوي بالبصل على اصوله بطعم لذيذ

طاجن العكاوي من الاكلات الشعبية المتميزة، يعشقها الكثير، ولها طعم رائع، تقدم غالبًا مع الكوارع والفتة، كطاجن في الفرن، والان يمكنك تحضير هذا الطاجن بطريقة سهلة وبسيطة و تجهيزها في المنزل بدل من شرائها من المطاعم، وسوف نوضح لكل ربة منزل طريقة تحضير هذا الطاجن بدون أي مجهود وفي وقت بسيط. طريقة عمل طاجن عكاوي بالبصل طريقة عمل طاجن عكاوي بالبصل بمكونات بسيطة تستطيعي تحضير اشهى طاجن عكاوي لكي ولأسرتك وذلك من خلال الآتي: المكونات قطعة عكاوي كاملة متوسطة الحجم مقطعة

٤ بصلات مفرومة

خمس قرون فلفل ملون مقطع

يمكن إضافة فلفل حار حسب الرغبة

٢ حبة طماطم مبشورة

٤ فصوص من الثوم المفروم

قرفة عيدان

ورقتين لورا

فصين من الحبهان

رشة من الزنجبيل

رشة من الملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود

رشة بهارات لحمة

ملعقتين من الزبدة طريقة التحضير اغسلي اللحم جيدًا، ضعيها في مصفاة حتى يتم نصفيها كل المياه الموجودة بها

قومي بوضع إناء على النار وضعي به الزبدة حتى تسخن

ضعي قطع اللحم وقومي بتشويح العكاوي حتى يتغير لونها

ضيفي إلى اللحم البهارات ( ملح، وفلفل اسود، وحبهان، القرفة، والزنجبيل، وبهارات اللحم)

قلبي كل اللحم مع البهارات لمدة خمس دقائق

استمري حتى تتشرب اللحمة كل البهارات، وتصبح لها رائحه واضحة بالعبارات

أضيفي البصل والثوم قومي بالتقليب مرة أخرى حتى يذبل البصل ويتغير لونه، أضيفي بعد ذلك الفلفل وقلبي أيضًا حتى يذبل ايضًا

أضيفي الطماطم المبشورة، وربع كوب من الماء

قلبي كل المكونات حتى تتجانس تمامًا مع بعض

اتركيها على النار لمدة ساعة حتى يتم نضج اللحمة جيدًا

ثم توضع كل المكونات في طاجن وتدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة

واتركية حتى يتغير لونها و يحمر اللحم

الان يمكنك تقديم طاجن عكاوي رائع على سفرتك. أهم فوائد طاجن العكاوي العكاوي من اللحوم المفيدة جدًا للجسم فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات المهمة جدًا لبناء الجسم وخاصتًا للأطفال وكبار السن.

العكاوي تعمل على زيادة القدرة الجنسية للرجال بشكل كبير فهي تحتوي على بعض الفيتامينات المفيدة كفيتامين د. أهم فوائد طاجن العكاوي الوسوم

طاجن العكاوي من الاكلات الشعبية المتميزة، يعشقها الكثير، ولها طعم رائع، تقدم غالبًا مع الكوارع والفتة، كطاجن في الفرن، والان يمكنك تحضير هذا الطاجن بطريقة سهلة وبسيطة و تجهيزها في المنزل بدل من شرائها من المطاعم، وسوف نوضح لكل ربة منزل طريقة تحضير هذا الطاجن بدون أي مجهود وفي وقت بسيط. طريقة عمل طاجن عكاوي بالبصل طريقة عمل طاجن عكاوي بالبصل بمكونات بسيطة تستطيعي تحضير اشهى طاجن عكاوي لكي ولأسرتك وذلك من خلال الآتي: المكونات قطعة عكاوي كاملة متوسطة الحجم مقطعة

٤ بصلات مفرومة

خمس قرون فلفل ملون مقطع

يمكن إضافة فلفل حار حسب الرغبة

٢ حبة طماطم مبشورة

٤ فصوص من الثوم المفروم

قرفة عيدان

ورقتين لورا

فصين من الحبهان

رشة من الزنجبيل

رشة من الملح حسب الرغبة

رشة فلفل أسود

رشة بهارات لحمة

ملعقتين من الزبدة طريقة التحضير اغسلي اللحم جيدًا، ضعيها في مصفاة حتى يتم نصفيها كل المياه الموجودة بها

قومي بوضع إناء على النار وضعي به الزبدة حتى تسخن

ضعي قطع اللحم وقومي بتشويح العكاوي حتى يتغير لونها

ضيفي إلى اللحم البهارات ( ملح، وفلفل اسود، وحبهان، القرفة، والزنجبيل، وبهارات اللحم)

قلبي كل اللحم مع البهارات لمدة خمس دقائق

استمري حتى تتشرب اللحمة كل البهارات، وتصبح لها رائحه واضحة بالعبارات

أضيفي البصل والثوم قومي بالتقليب مرة أخرى حتى يذبل البصل ويتغير لونه، أضيفي بعد ذلك الفلفل وقلبي أيضًا حتى يذبل ايضًا

أضيفي الطماطم المبشورة، وربع كوب من الماء

قلبي كل المكونات حتى تتجانس تمامًا مع بعض

اتركيها على النار لمدة ساعة حتى يتم نضج اللحمة جيدًا

ثم توضع كل المكونات في طاجن وتدخل الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة

واتركية حتى يتغير لونها و يحمر اللحم

الان يمكنك تقديم طاجن عكاوي رائع على سفرتك. أهم فوائد طاجن العكاوي العكاوي من اللحوم المفيدة جدًا للجسم فهي تحتوي على نسبة عالية من البروتينات المهمة جدًا لبناء الجسم وخاصتًا للأطفال وكبار السن.

العكاوي تعمل على زيادة القدرة الجنسية للرجال بشكل كبير فهي تحتوي على بعض الفيتامينات المفيدة كفيتامين د. أهم فوائد طاجن العكاوي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ طاجن عكاوي ممكن تدوقيه في العيد طريقة عمل طاجن عكاوي بالبصل على اصوله بطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.