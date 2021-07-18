بسهولة جداً طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل ألذ أكلة في عيد الأضحى المبارك

طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل من وصفات عيد الأضحى الكثيرة والمصنوعة من اللحوم، حيث تشتهر كل بلد بـ أكلات متنوعة في مناسبات الأعياد خاصة في الأضاحي تكون معظم الوجبات من اللحوم سواء لحم الأغنام أو العجول، وفي مصر توجد أصناف عديدة من كل جزء من العجل مثل الممبار وهو عبارة عن الأمعاء حيث يتم تنظيفه جيداً ويحشى بالخلطة الخاصة به ويحمر ويكون جاهز، وأيضاً الكبدة وهي معروفة لدى معظم البلدان، الكرشة وهي جزء من الأحشاء الداخلية للحيوان تحضر بأكثر من طريقة وذلك بعد ما تنظف عدة مرات، وكذلك الطحال والفشة ولحمة الراس والكوارع واللسان تسمى تلك الأجزاء حلويات العجل، أما عن العكاوي فهي عبارة عن ذيل البقر أو الجاموس. طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل وصفات عيد الأضحى مكونات العكاوي :- عكاوي مقطعة قطع + 4 ثمرة بصل مقطعة صغير+ ثوم + عصير طماطم + بطاطس مقطعة مكعبات + 2 ثمرة فلفل أخضر + كزبرة جافة + ورق لورا + حبهان + ملح وفلفل أسود + ملعقة كبيرة سمن + ملعقة صلصة طماطم. خطوات التحضير :- في وعاء ضعي ملعقة سمن ثم البصل وعليه ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة والفلفل الأسود.

يشوح البصل جيداً ثم يضاف فصين ثوم مفروم حتى يعطي رائحة ومذاق لذيذ ثم تضاف العكاوي وتقلب مع الخليط لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

ضعي الفلفل الأخضر وعصير الطماطم ثم ورق اللورا والحبهان وتترك لتغلي من خمس إلى عشرة دقائق.

وفي هذه الفترة جهزي البطاطس وذلك تحميرها كالمعتاد في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم تنشل على ورق مطبخ لامتصاص الزيت.

احضري طاجن فخاري ثم صبي الخليط مع إضافة ملعقة من صلصة الطماطم.

ضعي البطاطس المحمرة مع طاجن العكاوي ولا تنسي أن تضيفي الملح ثم يدخل في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج.

يمكن إضافة كمية قليلة من الماء أو الشوربة لكي تسهل النضج. يمكنك أيضاً عمل طاجن العكاوي بالبصل فقط بدون بطاطس أو فلفل أخضر حسب الرغبة وذلك يجب أن يكون عدد ثمرات البصل أكثر أو أكبر في الحجم أيهما متاح لديكِ، وعلى العكس أيضاً يمكنك إضافة فلفل ألوان أو جزر أو أي نوع خضار مع الوصفة لزيادة قيمتها الغذائية..بالهنا على قلوبكم. الوسوم

طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل من وصفات عيد الأضحى الكثيرة والمصنوعة من اللحوم، حيث تشتهر كل بلد بـ أكلات متنوعة في مناسبات الأعياد خاصة في الأضاحي تكون معظم الوجبات من اللحوم سواء لحم الأغنام أو العجول، وفي مصر توجد أصناف عديدة من كل جزء من العجل مثل الممبار وهو عبارة عن الأمعاء حيث يتم تنظيفه جيداً ويحشى بالخلطة الخاصة به ويحمر ويكون جاهز، وأيضاً الكبدة وهي معروفة لدى معظم البلدان، الكرشة وهي جزء من الأحشاء الداخلية للحيوان تحضر بأكثر من طريقة وذلك بعد ما تنظف عدة مرات، وكذلك الطحال والفشة ولحمة الراس والكوارع واللسان تسمى تلك الأجزاء حلويات العجل، أما عن العكاوي فهي عبارة عن ذيل البقر أو الجاموس. طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل طريقة عمل طاجن العكاوي بالبصل وصفات عيد الأضحى مكونات العكاوي :- عكاوي مقطعة قطع + 4 ثمرة بصل مقطعة صغير+ ثوم + عصير طماطم + بطاطس مقطعة مكعبات + 2 ثمرة فلفل أخضر + كزبرة جافة + ورق لورا + حبهان + ملح وفلفل أسود + ملعقة كبيرة سمن + ملعقة صلصة طماطم. خطوات التحضير :- في وعاء ضعي ملعقة سمن ثم البصل وعليه ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة والفلفل الأسود.

يشوح البصل جيداً ثم يضاف فصين ثوم مفروم حتى يعطي رائحة ومذاق لذيذ ثم تضاف العكاوي وتقلب مع الخليط لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

ضعي الفلفل الأخضر وعصير الطماطم ثم ورق اللورا والحبهان وتترك لتغلي من خمس إلى عشرة دقائق.

وفي هذه الفترة جهزي البطاطس وذلك تحميرها كالمعتاد في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي، ثم تنشل على ورق مطبخ لامتصاص الزيت.

احضري طاجن فخاري ثم صبي الخليط مع إضافة ملعقة من صلصة الطماطم.

ضعي البطاطس المحمرة مع طاجن العكاوي ولا تنسي أن تضيفي الملح ثم يدخل في الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج.

يمكن إضافة كمية قليلة من الماء أو الشوربة لكي تسهل النضج. يمكنك أيضاً عمل طاجن العكاوي بالبصل فقط بدون بطاطس أو فلفل أخضر حسب الرغبة وذلك يجب أن يكون عدد ثمرات البصل أكثر أو أكبر في الحجم أيهما متاح لديكِ، وعلى العكس أيضاً يمكنك إضافة فلفل ألوان أو جزر أو أي نوع خضار مع الوصفة لزيادة قيمتها الغذائية..بالهنا على قلوبكم.

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