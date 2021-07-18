معجزة ملعقة الكركم لتبييض الوجه والجسم بالكامل وإزالة البقع الداكنة في غضون دقائق

حلم كل فتاة هو الحصول على بشرة بيضاء لا يوجد بها أي عيوب أو مشاكل وبسبب كثرة التعرض لأشعة الشمس خاصة في فصل الصيف يحدث تصبغات للبشرة، وبسبب ذلك يقوم الكثير بشراء بعض المنتجات التجميلية من أجل تبييض البشرة ولكنها تحتاج إلى وقت وجهد ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الكركم لتبييض الوجه والجسم بمكونات طبيعية موجودة في كل بيت والنتيجة روعة.

خلطة الكركم لتبييض الوجه والجسم

من منا لا يتمنى الحصول على بشرة بيضاء ناعمه مثل بشرة الاطفال، الوجه من أكثر الأشياء التي تتعرض بشكل يومي إلى العديد من العادات الضارة والشمس مما يجعلها تتأثر بشكل سريع وكبير يؤدي إلى اسمرارها، لذلك وجدنا لكي مكون واحد من المنزل ستحصلين من خلاله على وجه ناعم وجميل مثل عارضات الأزياء.

نقوم بخلط نصف كوب من الكركم مع 2 ملعقة كبيرة من الحناء ثم نقوم بعجن المكونات بكمية مناسبة من الماء ونقلب للحصول على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نقوم بوضع المزيج على الجسم ونتركه حتى يجف تماما ثم نقوم بغسل الجسم جيدا بالماء الفاتر ثم يدهن الجسم بزيت اللوز.

تكرر هذه الخلطة 3 مرات أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء مثل الحليب كما أنها تقوم بترطيب وتنعيم البشرة وتجعلها أكثر نعومة وجمال.

نحضر وعاء ونضع به بياض بيضة مع ملعقة من الكركم ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات ثم نضيف قطرات من زيت الزيتون مع ملعقة من عصير الليمون والقليل من ماء الورد.

نقلب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه ونتركه حتى يجف ثم يغسل الوجه بالغسول المناسب للبشرة، تكرر هذه الخلطة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء.

نقوم بخلط 2 ملعقة صغيرة من الكركم مع 10 قطرات من عصير الليمون ثم نضيف ملعقة كبيرة من الجسم أو الوجه مع 2 ملعقة صغيرة من الدقيق.

نقلب جميع المكونات السابقة جيدا حتى تتجانس المكونات مع بعض وبعد ذلك نقوم بوضع هذا المزيج على الأماكن المراد تبييضها في الجسم أو الوجه.

نترك المزيج على البشرة حتى يجف تماما وبعد ذلك يغسل بالماء الفاتر ثم نقوم بوضع كريم مرطب ويجب الانتباه إذا كانت البشرة حساسة يجب عدم الإكثار من عصير الليمون.

هذه الخلطة تجعل البشرة بيضاء ونقية وتقوم بتنظيف البشرة من البكتيريا والجراثيم وتجعل البشرة أكثر نعومة وجمال.

خلطة الكركم لتبييض الوجهخلطة الكركم وعصير الليمون للجسم والوجهوصفة الكركم وماء الورد لتفتيح الوجه

يعد هذا الماسك من أفضل ماسكات التفتيح التي تعطي نتائج مرضية من أول أستخدام تلاحظين النتيجة، فقط اتبعي الخطوات التالية.

المكونات:

ملعقة كبيرة الحجم من اللبن الرائب

ملعقة صغيرة الحجم من كركم مطحون

قطرات قليلة من ماء الورد.

طريقة التحضير:-