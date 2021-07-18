أفضل فوائد الشبت للشعر وطرق العناية بالشعر

فوائد الشبت للشعر والعناية به، الشبت من المواد الطبيعية الغنية بعناصر غذائية مختلفة تناسب الصحة والشعر والجسد حيث أن الشبت وبذور الشبت بها مواد كيميائية تجعله قادرًا على الحفاظ على صحة الجسم واسترخاء العضلات كما ويساعد المرأة كثيرًا في التقليل من آلام المخاض ويدخل الشبت في بعض مستحضرات العناية بالشعر لفوائد الشبت العديدة للشعر.

فوائد الشبت للشعر

يعود سبب فوائد الشبت للشعر هو محتواه الغذائي من العناصر الغذائية المختلفة الهامة للشعر مثل الفيتامينات منها فيتامين A وC والعناصر الغذائية مثل عنصر الحديد وهذه فائدة كل عنصر على حدة:

فيتامين سي

يحمي الشعر من عوامل مختلفة ويحميه من التساقط ويزيد من إنتاج مادة الكولاجين في فروة الشعر لترطيب الشعر وتحفيزه على النمو ويسهل من امتصاص مادة الحديد في الجسم.

فيتامين أ

الكثير من خلايا الجسم تحتاج وجود فيتامين أ وكذلك الشعر من الخلايا التي تحتاج فيتامين A بكثرة لأنه يساعد في نمو الشعر سريعًا ويضبط مستوى المادة الدهنية التي تفرزها فروة الشعر وهي المسؤولة عن ترطيب فروة الشعر طبيعيًا ويقلل تساقط الشعر وعدم توفيره للشعر يزيد من تساقط الشعر.

عنصر الحديد

دور عنصر الحديد هو نقل الأكسجين لجميع خلايا الجسم بما في ذلك الشعر من خلال خلايا الدم الحمراء لهذا وجوده يحسن من قوة الشعر ونموه ويحد من تساقطه.

نصائح العناية بالشعر لشعر صحي

نحتاج لطريقة محددة لمعرفة كيف يمكننا العناية بالشعر حيث أن الشعر يدل على الصحة الداخلية للجسم وهذه بعض الطرق البارزة في العناية بالشعر وهي مثل الروتين اليومي للعناية بالشعر: