طريقة صبغ الحواجب باللون البني بشكل طبيعي في المنزل بطريقة سهلة وصحية

تعرفي علي أفضل وأسرع طريقة صبغ الحواجب باللون البني في منزلك بدون تكلفة عالية أو ذهابك الي صالونات التجميل، أصبح صبغ الحواجب واحدة من احدث صيحات الموضة التي أنتشرت بكثرة مواخرا في عالم التجميل، حيث تؤثر الحواجب بشكل كبير على شكل وملامح الوجه، لذلك تسعي اغلب السيدات في البحث عن افضل الطرق والوسائل التي تساعدها على إظهارها في أجمل حال، كما أن صبغة الحواجب واحدة من بين العديد من طرق التجميل التي تساعد على ملء الفراغات، وأيضا أضافه لمسة جمالية تعطي للحاجب رونقا ومظهر جمالي متميزا.

طريقة صبغ الحواجب

تعرفي علي طريقة صبغ الحواجب بالون البني في البيت وصنع الصبغة بمكونات طبيعية متاحة في منزلك، اللون البني وتدرجات ألوانه يحظي على أقبال كبير خلال وانتشارا بكثرة خاصة في هذا العام، ومع انتشار الصبغات الكيميائية يخشي الكثيرين من البنات والسيدات من الاستخدام بشكل دائم لتلك المنتجات، نظرا لما تلحقه الكيماويات بالبشرة والجلد من أضرار بالغة فيه، لذلك قد يلجأ الكثير من محبي التجديد والتغيير من البنات والنساء الي استخدام الوصفات الطبيعية الأمنة على البشرة، وذلك للحفاظ علي البشرة وحيويتها وأبعادها عن أي ضرر يلحق بها.

صبغ الحواجب بالنسكافيه

سوف نتعرف علي طريقة تحضير الصبغة للحواجب عن طريق أستخدام بعض النسكافيه، وطريقة عاملها بأبسط وأسهل طريقة عن طريق أستخدام أي نوع من أنواع النسكافيه.

يمكنك عمل الصبغة من خلال أضافه مقدرا ملعقتين من النسكافيه وملعقة صغيرة من مادة الكركم والكاكاو.

وأضافه كوب صغير من زيت الزيتون وما يماثله من زيت السمسم وللحصول على نتائج سريعة قومي بإضافة مقدار عبوتان من ماء الأكسجين.

قومي بخلط المكونات السابقة بشكل جيد وتوزيع الخليط على الحاجبين، وذلك باستخدام ممسحة الأذن والانتظار الفترة المحددة على عبوة الأكسجين.

صبغة الحواجب باللون البني

انتشرت خلال الفترة الماضية الصبغات الكيميائية بألوانها المختلفة في الأسواق التجارية، وهناك أنواع ضارة وبعضها أمن تماما ومنها ما يلي:

تعتبر صبغة الطاووس للحواجب واحدة من افضل الصبغات الكيميائية التي يوصي خبراء التجميل باستخدامها.

حيث أن صبغة الطاووس تضيف استخدام للحواجب مظهرا جماليا اكثر جاذبية.

بالإضافة الي كون هذه الصبغة تكون سهلة في الاستخدام وأيضا غير مكلفة.

صبغة الطاووس عبارة عن معجون كريمي الشكل يمكنك استخدامه لصبغ الحواجب باللون البني الجذاب.

بعد ذلك يمكنك توزيع الصبغة على الحواجب بمقار مناسب وتركها مدة زمنية لا تقل عن ساعة تقريبا.

ثم نقوم بعد ذلك بشطف الحاجبين واستخدام الكريم الخاص بتلطيف وترطيب البشرة .

نصائح عند عمل صبغة الحواجب

يجب أن تقومي بإتباع تلك النصائح عند أستخدامك للصبغة وذلك يرجع للحفاظ علي بشرتك، وأيضا لحصولك علي النتيجة المطلوبة التي تريدها.

قومي بتنظيف حواجبك جيدا وأزاله الشعيرات الذائدة منها.

يجب أن تقومي بتمشيط شعر حواجبك، يمكنك عمل ذلك عن طريق أستخدام فرشاه الأسنان.

أستخدمي القطنة المبللة في حالة تلطخ جلدك ببعض الصبغة.

لقد انتهينا من تقديم لكي أفضل وأبسط طريقة صبغ الحواجب في المنزل بدون تكلفة ودون الذهاب الي مراكز التجميل.