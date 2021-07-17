دراسة: حمية البحر المتوسط وتأثيرها على صحة القلب

حمية البحر الأبيض المتوسط أحد أشهر أنواع الحميات الغذائية التي ينصح الخبراء والمختصون بإتباعها نظرًا لارتباطها بعدد من الأطعمة الصحية وأهمها الخضروات و الدهون الصحية والأسماك، ومؤخرًا أكدت عدد من الدراسات فوائدها المتعددة على الصحة، آخرها الدراسة التالية التي ربطت بينها وبين صحة القلب، كما التالي:

حمية البحر المتوسط والقلب:

ذكر موقع "thehealthsite" أن حمية البحر الأبيض المتوسط ​ ​​دوت الخليج نظام غذائي يعتمد فيه الناس على الأطعمة النباتية الصحية وليس الكثير من الأطعمة الحيوانية ، باستثناء الأسماك والمأكولات البحرية، ولذلك أكدت دراسة حديثة أن اتباع نظام غذائي متوسطي يمكن أن يقلل من خطر الموت القلبي المفاجئ.

تفاصيل الدراسة:

أكدت الدراسة أن أولئك الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط الصارمة والتقليدية أكثر من غيرهم كان لديهم خطر أقل بنسبة 26% للوفيات القلبية المفاجئة من أولئك الذين اتبعوا حمية البحر الأبيض المتوسط ​​من حين لآخر، ومع ذلك كان هذا صحيحًا فقط بالنسبة لأولئك الذين لم يكن لديهم تاريخ سابق للإصابة بأمراض القلب التاجية قبل بدء البحث.

وأجريت الدراسة على أكثر من عشرون ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 45 وما فوق وكان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة أسباب انتشار السكتة الدماغية.

أهم الأطعمة في حمية البحر المتوسط:

الخضار مثل الخضروات الورقية والطماطم والبروكلي والبصل والخيار.

الفواكه وأهمها الفواكه الحمضية والتفاح والموز والعنب والتمر.

المكسرات والبذور.

البقوليات والحبوب الكاملة.

السمك و المأكولات البحرية.

الدواجن.

منتجات الألبان.

الدهون الصحية مثل زيت الزيتون البكر الممتاز والأفوكادو وزيت الأفوكادو.

نصائح مهمة إتباع حمية البحر المتوسط:

التقليل من السكر المكرر وتحلية الأطعمة بالعسل.

عدم الاعتماد على الدقيق الابيض في الأطعمة وخاصة في الخبز.

عدم تناول اللحوم ذات الدهون المرتفعة.

إتباع طرق صحية في إعداد الأطعمة وأهمها الشوي.

عدم تناول الأطعمة المعلبة أو المصنعة مثل اللحوم الباردة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.