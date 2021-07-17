حضري أحلي طاجن لحمة ضاني في الفرن على طريقة أفضل الشيفات

طاجن اللحمة الضاني من أفضل وأكثر الأطباق التي يزداد الإقبال عليها خاصة في مثل هذه الأيام المباركة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك وعبر هذا المقال سوف نعرض لكم أحسن طريقة لتحضير طاجن اللحمة الضاني في الفرن مع البهارات المميزة على طريقة الشيفات.

طريقة عمل طاجن اللحمة الضاني في الفرن على طريقة الشيفات

للحمة الضاني فوائد متعددة ومنها احتوائه على البروتينات والفيتامينات والمعادن المفيدة للجسم كما أنه يمد الجسم بالحديد ومع كل تلك الفوائد يجب عدم الإكثار من تناول اللحمة الضاني حيث يجب تناول اللحوم بالكميات المناسبة حتي لا تتحول تلك الفوائد إلى أضرار.

كيلو من اللحمة الضاني.

فلفل أخضر رومي مقطع شرائح.

حبة فلفل أخضر حار مقطع.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة حلقات.

ثلاثة فصوص من الثوم المفروم الناعم.

حبتان متوسطتان الحجم من الطماطم مبشورين.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

زنجبيل.

حبهان.

ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

رشة جوزة الطيب.

ملعقة صغيرة كمون.

فلفل أسود.

ملح.

زيت نباتي.

أولاً قومي بوضع اللحمة في طبق عميق وضيفي إليها بهارات اللحمة والزنجبيل وجوزة الطيب والحبهان الناعم والكمون والفلفل الأسود وقلبي اللحمة في البهارات جيداً ثم اتركيها لبضع ساعات في الثلاجة.

في إناء مناسب الحجم قومي بوضع مقدار مناسب من الزيت النباتي ثم ضيفي البصل والفلفل الرومي والحار وقلبي قليلاً ثم ضيفي الثوم المفروم الناعم وشوحي البصل لبضع دقائق حتي يذبل ثم قومي بوضع اللحمة المتبلة بالبهارات وقلبيها قليلاً مع البصل والثوم ثم ضيفي عصير الطماطم وملعقة الصلصة ثم نضع نصف كوب من الماء ونتركها تغلي ثم نقوم بوضع الملح ونقوم بتغطية الإناء ونترك اللحمة تأخذ نصف النضج.

بعد ذلك نقوم بإحضار إناء من الفخار ونضع به اللحمة الضاني مع البصل والبهارات والفلفل ونقوم بتغطيتها بورق ألومنيوم وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي تنضج وقبل أن نخرجها من الفرن نقوم برفع ورق الألمنيوم ونقوم بتشغيل الشواية ونترك اللحمة تأخذ لون بعدها نقوم بإخراج طاجن اللحمة من الفرن ويقدم إلى جانبه الأرز والسلطة.

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