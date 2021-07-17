أفضل النصائح لتنظيف الحمام بخطوات بسيطة رجعي حمامك جديد بدون مجهود وتعب،حيث تبحث جميع السيدات دائما علي الطرق التي تجعلها بيتها في أفضل حال. وتحب كل سيدة أن تري بيتها نظيف تماما وذو رائحة جميلة وعطرة، ومن المعروف أن تبدأ نظافة أي منزل من نظافة حمامه، لذا فا اليوم سوف نهتم بنظافة الحمام وتعطيره لذا سنقوم بكتابة أفضل النصائح لتنظيف الحمام بكل سهولة كما يمكنك التعرف أيضاً على ترطيب الجسم الجاف بمواد طبيعية

أفضل النصائح لتنظيف الحمام أولا نصائح عامة

حتي تتمكني من الوصول إلي النظافة التي ترغبين بها يجب عليك المداومة علي النظافة المستمرة. وكذلك الحفاظ اليومي علي ما قمتي بتنظيفه، وإليك بعض النصائح الهامة لنظافة الحمام:

حاولي جمع أدوات التنظيف في سلة أو وعاء مع ترتيب معين واتركيه دائمًا داخل

وفي حالة أن حمامك كبيرًا اعملي دولاب صغير في ركن وجمعي به أدوات التنظيف.

في حالة وجود هذه الأدوات داخل الحمام سيساعدك على تنظيف الحمام في أي وقت وأنت بالداخل أثناء تنظفي أسنانك أو تأخذين حماما أو حتي تستخدمين الحمام في الصباح أو المساء.

الحوض والمرحاض هما ما يجب عليك تنظيفهم بشكل يومي.

وبالنسبة لباقي الحمام فعليك تنظيفه أسبوعيًا أو مرتين في الأسبوع علي حسب وقتك وأعمالك.

وعليك ترتيب حمامك حتي يظهر منظمًا ومرتبا مثل ترتيب الرفوف لوضع أدوات تنظيف الأسنان والحلاقة وغيرها كما يمكنك تركيب خزانة صغيرة.

ويجب عليك استخدام القفازات المطاطية أثناء التنظيف لحماية يديك.

ضعي لتر من الماء الدافئ مع ملعقة كبيرة من الكلور مع القليل من صابون الأطباق لأنه يعطي للسيراميك لمعانًا جيدا،

وللوصول للسيراميك أعلى الحمام يمكنك أستخدام قماشة وضعيها علي ذراع المكنسة.

وبالنسبة لسيراميك الأرض ويكون في أغلب الأوقات أشد اتساخًا من الحائط ضعي ماء مغلي مع نفس المكونات السابقة وقومي بدعكها جيدا.

أما بالنسبة ببسيراميك ذي الألوان الداكنة ينبغي شطفه بالماء والخل حتي يعطيك لمعان جيد.

حتي تتمكنى من إزالة بقع الصدأ قومي بفركها جيدا بعصير ليمون مضاف إليه القليل من الملح

وفي حالة البقع الصعبة قومي بإضافة بعض الخل على الخليط السابقي وضعيها على الخليط قليلًا وبعدها افركيها.

ولكل أنواع البقع والصدأ، يمكنك فركها جيدا بفرشاة موضوعة في ماء ساخن وخليط من بيكربونات الصوديوم والكلور والخل.

قومي تنظيفه يوميًا بخليط من الكلور والخل والصابون

ولتسهيل النظافة يوميا تستطيعي تحضير الخليط والاحتفاظ بها في عبوات كما يمكنك رشها في المرحاض وكذلك حول القاعدة ثم قومي بالفرك جيدًا بفرشاة المرحاض كما يمكنك التعرف أيضاً على استعيدي جمال ونضارة وجهك بمكونات طبيعية من مطبخك

أولا يجب عليك أن تقومي بشراء حامل للصابون يحتوي على فتحة للتصفية لتنزل منها السوائل

ويجب عليك استخدام فرشاة أسنان قديمة لتتمكني من تنظيف باقي الصابون المتراكم

وأفضل من هذا يمكنك أن تستخدمي الصابون السائل وبذلك لن يكون لديك معاناه من هذا أبدًا، ومن الجدير بالذكر إنه أكثر توفيرًا أيضا، ومتوفر كذلك من نفس ماركات الصابون العادي

ثانيا نصائح لنظافة السيراميكثالثا نصائح لتنظيف الحنفيات والحوض والبانيورابعا نصائح لتنظيف المرحاضتنظيف حامل الصابونأسرار لنظافة الحمام

وكذلك هناك مجموعة من الأسرار التي تمكنك من الحفاظ على نظافة الحمام وجعله دائماً مرتب. ويمكننا ذكر هذه الأسرار كما يلي: