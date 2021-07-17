لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا، أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس اعتماد لقاح “موديرنا” الأمريكي للتطعيم ضد فيروس كورونا، وبذلك يصل عدد اللقاحات المعتمدة في المملكة إلى 4 لقاحات وهي “أسترازينيكا” و”فايزر” و”جونسون آند جونسون” إضافة إلى لقاح “موديرنا”. وقامت الوزارة بإصدار بيان لها مساء أمس أن لقاح “موديرنا” يؤخذ على جرعتين عن طريق الحقن في العضد ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية 42 يوما. وأضافت أنه فعال للحماية والوقاية من فيروس كرونا المستجد. ووافقت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية على تسجيل لقاح “موديرنا”. وذلك بعد تقديم طلب تسجيله من الشركة المصنعة لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

أولوية أخذ لقاح موديرنا:

لقاح موديرنا مثله مثل باقي اللقاحات، يتعين إعطاء التطعيم للأطباء والمسعفين والعاملين الصحيين الذين يتعرضون بشكل أكبر لخطر العدوى. وأيضاً لكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة والذين يواجهون مشاكل صحية.

يعدّ اللقاح أمن وفعال لدى الأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية ترتبط بمخاطر الإصابة بمضاعفات كوفيد-19، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسل وأمراض الرئة أو الكبد أو الكلى. ويمكن عرض اللقاح كذلك على الأشخاص الذين سبقت إصابتهم بكوفيد-19، ولكن يمكنهم تأجيل التطعيم لمدة تصل إلى ستة أشهر بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

هل لقاح موديرنا أمن ؟

صرحت منظمة الصحة العالمية أن بيانات السلامة تشير إلى خصائص أمان إيجابية. وأن اللقاح لم يشر إلى أي مخاوف محددة تتعلق بالسلامة.وقد أجرت الوكالة الطبية الأوروبية تقييماً شاملاً للبيانات عن الجودة والأمان والفعالية للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19.وتم ترخيص استعماله في مختلف بلدان الاتحاد الأوروبي. ويوصى فريق الخبراء الاستشاري الاستراتيجي بمراقبة الأشخاص الذين يأخذون اللقاح لمدة 15 دقيقة على الأقل بعد التطعيم. وينبغي عدم إعطاء جرعات إضافية للأشخاص الذين تظهر لديهم تفاعلات تحسسية شديدة فوراً بعد تلقي الجرعة الأولى.

لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا للنساء الحوامل:

يعدّ الحمل من العوامل التي تعرّض النساء للإصابة بمضاعفات كوفيد-19. لا تتوفر حالياً سوى بيانات محدودة لتقييم مدى أمان اللقاح أثناء الحمل. وتتوفر بيانات محدودة حول سلامة لقاح موديرنا لكوفيد-19 للحوامل. أيضاً استبعدت الدراسة النساء الحوامل أو أوقفتهن عن أخذ اللقاح في حال إيجابية اختبار الحمل. لم تجد الدراسات التي أجريت على الحيوانات أي مخاوف تتعلق بالسلامة. وتُجرى تجارب سريرية لتقييم سلامة وفعالية لقاحات كوفيد-19 على الحوامل. ولهذا السبب، يمكن تطعيم النساء الحوامل المعرّضات بشكل أكبر للإصابة بعدوى فيروس كورونا.