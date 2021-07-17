طريقة عمل بطاطس ودجز بالفرن مثل المطاعم وصحية وشهية جداً

بطاطس ودجز ، من الأكلات الغربية اللذيذة والشهية والتي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على تناولها في المطاعم الشهيرة، نظراَ لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز والمقرمش، كما أنها خفيفة على المعدة أيضاً، كما تقدم مع الصلصات الشهيرة والوجبات السريعة مثل دجاج كنتاكي، وكاساديا الدجاج بالجبن، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة جداً، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير ودجز البطاطس بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات بطاطس ودجز

تتكون بطاطس ودجز من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمقرمش والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

2 كيلو تقريبا بطاطس.

3 ملعقة كبيرة نشا.

كوب إلا ربع ماء.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة ببريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل حار.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بطاطس ودجز بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة مقرمشة وشهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نقوم بغسل البطاطس جيداً بالماء (ويفضل أن تكون قشرة البطاطس رقيقة جداً أو من الممكن تقشير البطاطس). ثم نقطع البطاطس نصفين طولياً، ثم نقطعه أصابع سميكة، ثم نضعهم في وعاء عميق. ثم نحضر وعاء، ثم نضيف إليه النشا والماء، ثم نخلطهم جيداً حتى يذوب النشا. بعد بذلك نضع الوعاء على النار ونقلب باستمرار حتى يشبه الخليط مثل العجينة. ثم نرفع الخليط من على النار، ثم نضعه على البطاطس، ونخلط البطاطس جيداً بخليط النشا. ثم نحضر صينية فرن، وندهنها بالزيت، ثم نرص فيها أصابع البطاطس، ثم نغطي الصينية بفويل الومنيوم. بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 220 درجة مئوية في الرف الأخير ونتركها لمدة 12 دقيقة تقريباً. بعد مرور 12 دقيقة نزيل ورق الفويل من الصينية ونترك البطاطس حتى يتحمر من أعلى. ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الملح والببريكا والشطة والبصل بودر والثوم البودر، ثم نخلطهم جيداً. ثم نخرج الصينية من الفرن بعد تحمير وجه البطاطس، ثم نقلب البطاطس على الجهة الثانية، وندخل الصينية الفرن مرة ثانية ونترك البطاطس حتى تتحمر الجهة الثانية، ثم نخرجه من الفرن. نرش على بطاطس ودجز وهي ساخنة التوابل ونخلطهم جيداً. ثم نقدم بطاطس ودجز في طبق التقديم مع صلصة الرانش. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صلصة الرانش

المكونات

ربع كوب ساور كريم.

نصف كوب مايونيز.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة شبت مجفف.

ملعقة صغيرة بقدونس مجفف.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نحضر إناء، ثم نضيف إليه ساور كريم ومايونيز وثوم بودر وبصل بودر والفلفل الأسود والملح والشبت المجفف والبقدونس المجفف، ثم نخلطهم جيدا. ثم نقدم صلصة الرانش مع بطاطس ودجز. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير