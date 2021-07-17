كنز في الريموت أغلى من الذهب لحل مشاكل في المطبخ لا تخطر على بالك !، كلنا يعلم ما هو الريموت أو جهاز التحكم عن بعد وفيما يتم استخدامه، ولكن الكثيرين منا لا يعلم أن الريموت له استخدامات أخرى غير التحكم في الأجهزة الكهربائية، فهو يحتوي على مادة مذهلة يمكنها حل مشكلة الصدأ في الثلاجة والغسالة وغيرها من الأجهزة. فلا يخطر على بال أحد أن الريموت الغير مُستخدم يمكنك الإستفادة منه، عن طريق إستخدامه في عدة أشياء لا يمكنك تخيلها، ومن تلك الأشياء الرائعة هو التخلص تماماً من صدأ الأجهزة الكهربائية وخاصة الثلاجة.

كنز في الريموت لعلاج صدأ الثلاجة نهائياً

للحصول على تلك المادة واستخدامها لاحقاً في حل مشكلة الصدأ يتم فصل القطعتين المستطيلتين في جهاز التحكم عن بعد، الأولى التي تحتوي على الأزرار والثانية وهي الغلاف، حتى تحصل على الجزء الداخلي المعروف بأزرار التحكم أو المفاتيح، ثم يتم وضع طبق أسفل تلك القطعة وحملها في يديك، وبإستخدام شعلة أو ولاعة نارية يتم تقريبها من الجزء الخاص بأزرار التحكم البلاستيكي، والذي تم إستخراجه من ريموت الكنترول حتى يتم إشتعال تلك القطعة البلاستيكية، وبإستخدام ملعقة يتم وضع كل جزء يتم إحتراقه داخل الطبق بعد إزالة البلاستيك عنه نهائياً.

يُفضل وضع القطعة البلاستيكية الخاصة بأزرار التحكم المُستخرجة من ريموت الكنترول في طبق معدني، وإشعال النار بها وتركها في مكان تهوية حتى يتم التخلص من البلاستيك نهائياً، وبعد إتمام إشتعال القطعة البلاستيكية يتم إستخراج بودر رائع لا يُقدر بثمن، فهو علاج سحري للصدأ وللتجربة يمكنك وضع القليل منه على يديك وفركه حتى يتحول إلى طبقة ذو سُمك متساوي، ثم يتم وضع نقطة ماء عليه وسنلاحظ بقاء نقطة الماء كما هي دون ذوبان البودر بها، وهذا يعني أنها مادة عازلة قوية جداً للماء، لذا فهي تمنع صدأ الأجهزة الكهربائية.

علاج نهائي لصدأ الأجهزة الكهربائية

يمكنك إستخدام البودر المُستخرج من حرق قطعة أزرار التحكم البلاستيكية المتواجدة في الريموت للتخلص تماماً من صدأ الثلاجة وكافة الأجهزة الكهربائية، وذلك عن طريق إضافة القليل من الشحم المتواجد عند مسئولي تصليح الجهزة الكهربائية، أو إستبداله بالفازلين على البودر الأبيض المستخرج من جهاز التحكم. حيث يتم إستخدام نصف ملعقة صغيرة من الفازلين بالاضافة إلى ملعقتين كبيرتين من البودر الأبيض، ثم يتم الدمج جيداُ حتى تتحول إلى عجين ثم يتم وضعه على الجزء الذي تعرض للصدأ في الثلاجة للتخلص تماماً من تلك المشكلة.