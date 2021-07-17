طريقة عمل الفتة على الطريقة البدوية طعم رائع من وصفات عيد الأضحي المميزة

الفتة على الطريقة البدوية من الوصفات الرائعة والمميزة، الطريقة البدوية في تسوية الطعام دائما تكون مختلفة ومميزة، يتميز البدو بالعديد من الأطباق المميزة منها طبق المرونة المبكبكة والمندى والطرب، تعتبر هذه الأكلات من الأكلات المصرية المتميزة والتي يأتي الجميع من مختلف أنحاء العالم لتناولها ولقضاء يوم مميز مع طعام بدوي مميز، انتشرت مطاعم الأكل البدوي في جميع المناطق وداخل المدن مصممة بطرق بدوية وديكورات بدوية، سوف نقدم طريقة عمل الفتة المصرية بالطريقة البدوية نقدمها لكم وبالهناء والشفاء.

طريقة تحضير الفتة على الطريقة البدوية

في البداية للحصول على طبق فته مميز يجب تحضير مجموعك من المكونات الأساسية واللازمة لتحضير الفتة المصرية، سوف نوضح المكونات بالتفصيل وطريقة التحضير.

المكونات

سمن بلدي

أرز مصري

خبز محمص

نصف كيلو طماطم

رأس ثوم كاملة كبيرة

خل

ملح وفلفل

طريقة عمل الفتة المصرية

في البداية نقوم بتكسير الخبز المصري المميز إلى مربعات متساوية ثم نقوم بدهن طبقات الخبر بالسمن البلدي ذو الطعم الرائع، ثم نقوم بوضعها داخل الفرن حتى تتحمص جيدا، ثم بعد ذلك نقوم بعمل الصلصة المميزة، في البداية نقوم بوضع السمن البلدي على النار حتى يسخن جيدا ثم نقوم بوضع الثوم المفروم ونقلب جيدا قبل أن يصفر لون الثوم نقوم بوضع ربع كوب من الخل على الثوم ونضع القليل من الخليط في إناء سوف نستخدمه لاحقا، بعد ذلك نضع الطماطم المفرومة جيدا في الخلاط على الخليط ونضع ملعقة من السكر والملح والفلفل ثم نتركها حتى تصبح صلصة، بعد ذلك نقوم بعمل أربع أكواب من الأرز ونضع أربع كوب من الماء ونضيف ملعقتان كبيرتان من السمن البلدي، نغطي على الأرز حتى يتشرب الماء ثم نقوم بتوسطية النار على الأرز.

طريقة تحضير طبق الفتة بالخبز المصري

نقوم بوضع الخبز المحمص في إناء عميق ثم نقوم بإحضار شربة اللحم الشاني ثم نضعها على الخبز مع إضافة خليط الثوم والسمن الذي قمنا بتحضيره سابقا، ثم نقلب كثيرا في الخبز حتى يتشرب جميع السوائل الموجودة ثم نقوم بوضع خليط الصلصة ونقلب جميع المكونات مرة أخرى، نضيف الأرز والصلصة المميزة على وجه الطبق، ثم نضع اللحم الضاني المسلوق ونقدم إلى جانب خليط من العسل الأسود المخلوط بالزبيب والمشمشية وقمر الدين وبالهناء والشفاء.