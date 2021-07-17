أسرع كيراتين منزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن حرير من أول مرة، يعد الشعر الناعم والأملس من أكثر الأمور التي ترغب فيها كل النساء وهذا لأنه يمنح الوجه المظهر المثالي والجذاب.

ونظراً لأن الشعر يتكون من الكيراتين والذي يعد مسئول عن الحفاظ علي نعومة الشعر إلا أنه يقل تدريجياً نتيجة التعرض لعدد من العوامل.

ومن هذه العوامل تعرض الشعر لأدوات التجفيف باستمرار أو ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة مما يؤثر علي طبيعة الشعر.

ولكن الشعر المجعد والخشن يحتاج إلي عناية واهتمام كبير للحصول علي شعر ناعم حرير خاصة في المناسبات والأعياد للظهور بشكل رائع.

كيراتين طبيعي منزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن بنتيجة سريعة

فرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن أمر لا تستغني عنه الفتيات حيث أن هذا الشعر من أصعب الأنواع ولهذا يستلزم منتجات خاصة للعناية به.

ولذلك تقوم بالذهاب إلي مراكز التجميل لعمل كيراتين للشعر لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن إلا أنها تسبب تلف شديد للشعر.

ولكن توجد العديد من المواد الطبيعية والتي تتوافر في المنزل وغير مكلفة كما أنها تمنحك نتيجة مثالية لتتمتعي بشعر انسيابي بدون أي مشاكل.

ولهذا سوف أقدم لكم أسرع كيراتين منزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن في وقت قياسي.

كيراتين منزلي من النشا والزبادي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن كالحرير

النشا من أقوي المواد الطبيعية التي تحتوي علي نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة التي تقوم بفرد الشعر وتحسين مظهره.

كما يساعد علي منح الشعر النعومة واللمعان من خلال احتوائه علي فيتامينات وأحماض تعمل علي التخلص من تجعد وخشونة الشعر.

الزبادي مرطب طبيعي للشعر حيث يحتوي علي حمض اللاكتيك والبروتينات التي تساعد علي فرد خصل الشعر.

كما يتميز بتنعيم الشعر المجعد والخشن بشكل سريع وعلاج الشعر التالف والمتقصف لشعر ناعم وصحي.

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

علبة زبادي.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

2 ملعقة كبيرة من كريم أو بلسم للشعر.

برطمان زجاجي نظيف.

مكونات كيراتين منزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن من أول استخدام

قومي بخلط المكونات جيداً ثم توضع في برطمان زجاجي وتحفظ في الثلاجة.

يتم تمشيط الشعر ثم يقسم لعدة أجزاء ويوضع الكيراتين على فروة الرأس لتنعيم الشعر .

. يتم التركيز علي الأطراف ثم يلف الشعر ويغطي بغطاء بلاستيكي.

يترك الكيراتين لمدة 40 دقيقة ثم يغسل بالماء والشامبو ثم البلسم.

يستخدم الكيراتين مرتين في الأسبوع لنتيجة سريعة والحصول علي شعر حرير ومفرود.

طريقة تحضير كيراتين منزلي لفرد وتنعيم الشعر المجعد والخشن وكيفية الاستخدام