احصلي على اللون البني الفاتح بهذا المكون فقط والنتيجة ستبهرك

تبحث السيدات كل فترة عن التغيير ومن أكثر أنواع التغيير هي تغير قصة الشعر أو تغير لون الشعر وكل يوم يظهر لون جديد لكن اللون البني محتفظ بمكانته بين الألوان وتلجأ السيدات الى الصبغات غالية الثمن ولكن لا تحقق اللون المطلوب ولكن اليوم سنحصل على اللون المطلوب بمكونات طبيعية لا تسبب أي ضرر على شعرك أو مواد كيماوية تتلف الشعر أو تسبب له الجفاف. صبغ الشعر بمواد طبيعية : صبغ الشعر بمواد طبيعية : المكونات: ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام

10 ملاعق كبيرة من مسحوث الحنة الخضراء الموجودة في الصيدليات أو عند العطار.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

كوب صغير من زيت جوز الهند.

بيضة متوسطة.

نصف كوب من خل التفاح.

كوب من الماء الساخن. طريقة التحضير: نحضر وعاء صغير ونضع به الحنة والكاكاو ونضيف خل التفاح ونقوم بتقليبها جيدا حتى يمتزجوا معا.

ثم نقوم پاضافة بياض البيض فقط دون الصفار ونستمر في التقليب ونتأكد أنه لا يوجد أي تكتلات ثم نضيف الليمون والليمون هنا يعمل على تثبيت اللون ونستمر في التقليب جيدا.

نقوم بأضافة ماء ساخن تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام الصبغة الكريمي.

ثم نترك هذا الخليط لمدة ساعتين ونقوم بتغطيتها حتى تختمر.

ثم نضعها على الشعر باستخدام الفرشاة ونقوم بتوزيعها بين الشعر والأطراف حتى يتم صبغ الشعر بالكامل ونتركها لمدة ساعتين على الشعر ثم نقوم بالأستحمام بالماء الفاتر جدا صبغ الشعر باللون البني الفاتح في نصف ساعة فقط: نحضر صبغة من الأنواع المعروفة حتى لا تسبب تلف الشعر، ونقوم بخلط مكونات الصبغه مع ماء الاكسجين.

ثم نقوم بتقسيم الشعر الى قسمين أو ثلاثة ونقوم بتوزيع الصبغة عليه باستخدام الفرشاه.

ثم نتركها على الشعر لمدة نصف ساعة وتغطية الشعر.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ثم نقوم بتجفيفه.

وفي وعاء نضع الصبغة البني مع الأكسجين ومعها بيضه حتى تعمل على ترطيب الشعر ولا تتركه جافا نتيجة الصبغة.

ثم نقوم بتقسيم الشعر ودهنه بالصبغة ونتركها على الشعر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتغطية الشعر بقبعة الأستحمام أو كيس نايلون.

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم ثم نضع عليها حمام الكريم حتى يكون الشعر رطبا. صبغ الشعر باللون البني الفاتح في نصف ساعة فقط: الوسوم

تبحث السيدات كل فترة عن التغيير ومن أكثر أنواع التغيير هي تغير قصة الشعر أو تغير لون الشعر وكل يوم يظهر لون جديد لكن اللون البني محتفظ بمكانته بين الألوان وتلجأ السيدات الى الصبغات غالية الثمن ولكن لا تحقق اللون المطلوب ولكن اليوم سنحصل على اللون المطلوب بمكونات طبيعية لا تسبب أي ضرر على شعرك أو مواد كيماوية تتلف الشعر أو تسبب له الجفاف. صبغ الشعر بمواد طبيعية : صبغ الشعر بمواد طبيعية : المكونات: ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام

10 ملاعق كبيرة من مسحوث الحنة الخضراء الموجودة في الصيدليات أو عند العطار.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

كوب صغير من زيت جوز الهند.

بيضة متوسطة.

نصف كوب من خل التفاح.

كوب من الماء الساخن. طريقة التحضير: نحضر وعاء صغير ونضع به الحنة والكاكاو ونضيف خل التفاح ونقوم بتقليبها جيدا حتى يمتزجوا معا.

ثم نقوم پاضافة بياض البيض فقط دون الصفار ونستمر في التقليب ونتأكد أنه لا يوجد أي تكتلات ثم نضيف الليمون والليمون هنا يعمل على تثبيت اللون ونستمر في التقليب جيدا.

نقوم بأضافة ماء ساخن تدريجيا مع التقليب حتى نحصل على قوام الصبغة الكريمي.

ثم نترك هذا الخليط لمدة ساعتين ونقوم بتغطيتها حتى تختمر.

ثم نضعها على الشعر باستخدام الفرشاة ونقوم بتوزيعها بين الشعر والأطراف حتى يتم صبغ الشعر بالكامل ونتركها لمدة ساعتين على الشعر ثم نقوم بالأستحمام بالماء الفاتر جدا صبغ الشعر باللون البني الفاتح في نصف ساعة فقط: نحضر صبغة من الأنواع المعروفة حتى لا تسبب تلف الشعر، ونقوم بخلط مكونات الصبغه مع ماء الاكسجين.

ثم نقوم بتقسيم الشعر الى قسمين أو ثلاثة ونقوم بتوزيع الصبغة عليه باستخدام الفرشاه.

ثم نتركها على الشعر لمدة نصف ساعة وتغطية الشعر.

ثم نقوم بغسل الشعر بالماء الفاتر ثم نقوم بتجفيفه.

وفي وعاء نضع الصبغة البني مع الأكسجين ومعها بيضه حتى تعمل على ترطيب الشعر ولا تتركه جافا نتيجة الصبغة.

ثم نقوم بتقسيم الشعر ودهنه بالصبغة ونتركها على الشعر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتغطية الشعر بقبعة الأستحمام أو كيس نايلون.

ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو والبلسم ثم نضع عليها حمام الكريم حتى يكون الشعر رطبا. صبغ الشعر باللون البني الفاتح في نصف ساعة فقط:

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