تتعرض المنطقة العربية والخليجية تحديداً، لموجة حر شديدة معهودة في مثل هذه الأوقات من كل عام خلال فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة لمستويات عالية ويصاحبها ارتفاع الرطوبة الذي يزيد من تفاقم الوضع.

مع العلم بأن الحر الشديد لا يصيب الدول العربية والخليجية فقط، بل هو حالياً يضرب مناطق كثيرة حول العالم مع ارتفاع غير مشهود في بعض الدول الأوروبية والامريكية لارتفاع درجات الحرارة أكثر بكثير من معدلها الطبيعي.

ويتسبب الحر الشديد في الصيف، بالإصابة بالجفاف الذي ينتج عنه مشاكل صحية عدة مثل التعب والإرهاق والأغماء وغيرها من الأعراض، كما يفاقم من الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.

لذا وفي إطار تقديم النصائح للحفاظ على صحة دائمة ومعافاة، نقدم لكم اليوم بعض النصائح الفعالة التي تجنبكم الإصابة بالجفاف وتداعياته خلال فصل الصيف.

نصائح فعالة تجنبك الجفاف في فصل الصيف

نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن خبيرة تغذية وصحة، نصائح فعالة تساعد في تجنب الإصابة بالجفاف ومضاعفاته السلبية على الدورة الدموية والكلى وغيرها من أعضاء الجسم.

وبحسب تصريح الدكتورة ريهام صفوت، استشارية التغذية والسمنة بالقاهرة، لموقع "سكاي نيوز عربية"، يعد الماء أهم مكون للجسم بنسبة تصل إلى 60% وأي نقص في هذا المعدل قد يؤثر سلباً على صحة الإنسان.

وبالتالي يجب حصول الجسم على كمية مناسبة من الماء والسوائل على مدار اليوم في فصل الصيف للمحافظة على رطوبة الجسم، فضلاً عن التخلص من السموم المتراكمة في الجسم عن طريق البول والتعرق.

تداعيات الجفاف على الصحة العامة

وأضافت صفوت أن الماء يحمي الأنسجة الحساسة في الجسم مثل العين، كما "يحافظ على ليونة المفاصل والعضلات، لذلك يجب ألا تقل كمية الماء التي يستهلكها الإنسان في اليوم عن لترين، والأفضل أن يزيد عن ذلك لتعويض ما يفقده الجسم بسبب التعرق الزائد في الصيف".

ونبهت صفوت إلى أعراض نقص الماء في الجسم والمتمثلة بالصداع والدوخة، ومشاكل في التركيز وتقلب المزاج الشديد، مع صعوبة خسارة الوزن وجفاف العين لدى الكثيرين. إضافة إلى ضعف المناعة واضطرابات الجهاز الهضمي، وظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة نتيجة الجفاف الشديد.

ونصحت صفوت بضرورة تناول الكميات الموصي بها من الماء والسوائل على مدار اليوم، وتناول الأطعمة الغنية بالماء والأملاح المعدنية والفيتامينات، مثل الخس والكرفس والكوسا والقرنبيط والكرنب والبطيخ والفراولة والشمام والعنب والجريب فروت والبرتقال.

كما نصحت بتناول العصائر الطبيعية كمصدر ممتاز للسوائل، بشرط أن تكون خالية من السكريات أو مواد التحلية غير الطبيعية التي تسبب زيادة الوزن، واضطراب مستوى السكر في الدم.

تجنب المنبهات والصودا لمنع الجفاف

من ناحية أخرى، حذرت صفوت من الإكثار من شرب القهوة والشاي والمشروبات الغازية، وهي مشروبات غنية بالكافيين والصودا وتزيد من جفاف الجسم في الصيف. وفي المقابل، نصحت بتناول الحليب اللبن الذي يمتاز بخصائص ترطيب مميزة، كما أن اللبن يؤمن الكالسيوم والبروتين والعديد من العناصر الغذائية الضرورية.

تقليل البروتينات لتجنب الجفاف

كذلك نصحت صفوت بتقليل الحصة اليومية من البروتينات، مؤكدة أن عملية هضم البروتينات تتطلب كمية كبيرة من الماء، بعكس الكربوهيدرات والدهون. لذا تنصح بتقليل حصة البروتينات أو تقسيمها على مدار اليوم، وعدم تناولها دفعة واحدة.

ومن النصائح الأخرى التي قدمتها الخبيرة ريهام صفوت لتجنب الجفاف في الصيف: