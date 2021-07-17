أضرار التوتر على الجسم وأسبابه

قد يكون التوتر آفة العصر الحديث الذي يحدث بسبب سرعة الحياة وكثرة المهام والتعرض المتكرر والمفرط للضغوطات في مختلف مناحي الحياة، إلا أن للتوتر أضرار كبيرة قد لا نتوقعها، فهو ووفق الدراسات المثبتة يؤثر على صحة الجسم وعلى الصحة العقلية و الصحة النفسية وحتى السلوكية، كما التالي.

أضرار التوتر على الجسم:

للتوتر تأثير كبير على الإنسان، وكلما زاد التوتر وزادت حدته وتكرر الشعور به، زادت طرديًا الأعراض، وذلك لأن التوتر يفرز هرمونات متعددة يصعب السيطرة على مستواها في الجسم، فتسبب المشاكل والأمراض والاضطرابات في أجهزة الجسم، وهي كما جاءت في موقع "ويب طب":

اضطرابات الحالة المزاجية.

الشعور المتكرر و الدائم بالإرهاق والإجهاد.

صعوبة في الشعور بالاسترخاء والهدوء.

انعدام الرغبة في كثير من الأمور الاجتماعية وتفضيل العزلة.

مشاكل في الشهية إما فرط الشهية أو فقدانها.

اضطرابات ومشاكل في النوم.

الصداع أحد علامات التوتر الشديد.

مشاكل في الجهاز الهضمي ومنها الإسهال والإمساك والغثيان.

آلام الجسم المختلفة.

مشاكل في القلب والإصابة باضطراب نبضاته.

ضيق النفس والإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي

ضعف في مناعة الجسم والإصابة المتكررة بالأمراض.

مشاكل في الصحة الجنسية وانخفاض الرغبة الجنسية.

التوتر يسبب جفاف الفم وقلة اللعاب ولذلك تأثير على صحة الفم، وكذلك يسبب التوتر آلام الأسنان بسبب طحن الأسنان والضغط المتكرر عليها.

برودة أو تعرق اليدين والقدمين.

مشاكل في الصحة العقلية تسبب التشتت وعدم التركيز، وعدم القدرة على إتخاذ القرارات والنسيان.

التوتر يدخل الإنسان في حالة من الاكتئاب والتشاؤم و التفكير السلبي.

رفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية.

رفع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

ارتفاع ضغط الدم من أعراض التوتر.

اضطرابات في الدورة الشهرية لدى النساء.

اضطرابات في الهرمونات.

الإصابة بالمراض الجلدية حب الشباب، والصدفية، والأكزيما، وفقدان الشعر الدائم.

رفع خطر الإصابة بأمراض القولون ومنها التهاب القولون التقرحي، والقولون العصبي.

كما أن التوتر يسبب عدداً من السلوكيات الضارة ومنها:

قضم الأظافر.

عض الشفاه.

صرير الأسنان.

هز الأرجل والتململ.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.