طريقة عمل شيش كباب اللحم في المنزل بأحلى تتبيلة وطعم روعة

يعتبر الشيش كباب، من الأكلات المشهورة التي يكثر تقديمها في الأعياد والمناسبات وخاصة في عيد الأضحى، وتحظى بإقبال كبير من الكبار والصغار لمذاقها المميز والشهي، ويتم تحضيرها من لحم الضأن أو البتلو حسب الرغبة، كما أنها من الأكلات عالية القيمة الغذائية التي تمنح الجسم الطاقة والنشاط، وتكون غالية الثمن عند شرائها من المطاعم لذلك يفضل تحضيرها بالمنزل بمكونات متوفرة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل شيش كباب في المنزل بطعم روعة. مكونات عمل شيش كباب مكونات عمل شيش كباب يتم تحضير وصفتنا بمكونات متوفرة وغير مكلفة وهى كالتالي:- كيلو من لحم الضأن أو لحم بتلو.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة بهارات اللحم المشوي.

كوب من عصير الطماطم

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير شيش كباب اللحم الضاني بخطوات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:- يقطع اللحم إلى مكعبات وتتبل بالثوم وعصير الليمون والملح والفلفل والبهارات وعصير الطماطم، وتترك في الثلاجة لمدة ساعة. نخرج مكعبات اللحم المتبل من الثلاجة، ثم ندهنها بالزيت ثم توضع في أسياخ الشوى وتشوى على الفحم أو الشواية العادية. يفضل تقليب الأسياخ حتى ينضج اللحم من جميع الجوانب، مع دهنها بالصوص المتبقي من التتبيل حتى تمام النضج. ثم تقدم وهى ساخنة مع شرائح الليمون والسلطة الخضراء. طريقة عمل الكبدة المشوية تتميز الكبدة بقيمتها الغذائية العالية فهى تحتوي على نسبة عالية من الحديد، كما أن لها طعم شهي ومحبب للجميع، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية:- نصف كيلو من كبدة الضأن أو الكندوز.

عصير ليمونة كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ذرة جنزبيل.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة فلفل أسود. طريقة العمل يمكن تحضير الكبدة المشوية بالخطوات التالية:- تقطع الكبدة إلى شرائح رفيعة، وتتبل بعصير الليمون والملح والكمون والفلفل والجنزبيل. ثم تترك لمدة ربع ساعة في التتبيلة، وتشوى على شواية فوق البوتاجاز مع إضافة قليل من الزيت. تنضج الكبدة بسرعة ولاتستغرق سوى عشر دقائق، وذلك حتى تحتفظ بطراوتها ولا تصبح قاسية. توضع في طبق التقديم مع بقدونس مفروم، ثم تقدم مع سلطة الطحينة والخبز البلدي. الوسوم

يعتبر الشيش كباب، من الأكلات المشهورة التي يكثر تقديمها في الأعياد والمناسبات وخاصة في عيد الأضحى، وتحظى بإقبال كبير من الكبار والصغار لمذاقها المميز والشهي، ويتم تحضيرها من لحم الضأن أو البتلو حسب الرغبة، كما أنها من الأكلات عالية القيمة الغذائية التي تمنح الجسم الطاقة والنشاط، وتكون غالية الثمن عند شرائها من المطاعم لذلك يفضل تحضيرها بالمنزل بمكونات متوفرة وغير مكلفة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل شيش كباب في المنزل بطعم روعة. مكونات عمل شيش كباب مكونات عمل شيش كباب يتم تحضير وصفتنا بمكونات متوفرة وغير مكلفة وهى كالتالي:- كيلو من لحم الضأن أو لحم بتلو.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

4 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

ملعقة صغيرة بهارات اللحم المشوي.

كوب من عصير الطماطم

ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ملح. طريقة التحضير طريقة التحضير يتم تحضير شيش كباب اللحم الضاني بخطوات سهلة وبسيطة وهى كالتالي:- يقطع اللحم إلى مكعبات وتتبل بالثوم وعصير الليمون والملح والفلفل والبهارات وعصير الطماطم، وتترك في الثلاجة لمدة ساعة. نخرج مكعبات اللحم المتبل من الثلاجة، ثم ندهنها بالزيت ثم توضع في أسياخ الشوى وتشوى على الفحم أو الشواية العادية. يفضل تقليب الأسياخ حتى ينضج اللحم من جميع الجوانب، مع دهنها بالصوص المتبقي من التتبيل حتى تمام النضج. ثم تقدم وهى ساخنة مع شرائح الليمون والسلطة الخضراء. طريقة عمل الكبدة المشوية تتميز الكبدة بقيمتها الغذائية العالية فهى تحتوي على نسبة عالية من الحديد، كما أن لها طعم شهي ومحبب للجميع، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية:- نصف كيلو من كبدة الضأن أو الكندوز.

عصير ليمونة كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ذرة جنزبيل.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة فلفل أسود. طريقة العمل يمكن تحضير الكبدة المشوية بالخطوات التالية:- تقطع الكبدة إلى شرائح رفيعة، وتتبل بعصير الليمون والملح والكمون والفلفل والجنزبيل. ثم تترك لمدة ربع ساعة في التتبيلة، وتشوى على شواية فوق البوتاجاز مع إضافة قليل من الزيت. تنضج الكبدة بسرعة ولاتستغرق سوى عشر دقائق، وذلك حتى تحتفظ بطراوتها ولا تصبح قاسية. توضع في طبق التقديم مع بقدونس مفروم، ثم تقدم مع سلطة الطحينة والخبز البلدي.

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