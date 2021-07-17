كنز واسرار كريم القهوة الخطير للجسم والبشرة مبيض قوي من أول مرة

كنز واسرار كريم القهوة الخطير للجسم والبشرة مبيض قوي ، كريم القهوة للبشرة هو رفيق الفتيات في جميع الاوقات؛ فهو يعالج العديد من المشكلات التي تعانين منها عزيزتي ويرد إليك ما فُقد من جمال ونضارة بشرتك, فيمكنك استخدامه لحماية بشرتك من التجاعيد,وللتفتيح والتنعيم والتقشير وغيرها من الفوائد.

من منا لا يستلذ بطعم القهوة وينبهر بقدرتها على إمدادنا بالطاقة والنشاط وفوائدها في عمليات الأيض داخل الجسم, ولكن لا يخطر بالبال أن لها العديد من الفوائد للبشرة والشعر ستُغير حياتك عندما تُصبح جزءً من روتينك للعناية ببشرتك.

بالإضافة إلى فوائدها للجسم عند تناولها, فهي تحتوي على العديد من الفوائد عند تطبيقها على البشرة فهي:

تُغلق المسام وتُنظفها, ومقشر قوي تُزيل الجلد الميت والفطريات والعوامل المتراكمة؛ مما يُعطي البشرة نضارة وإشراقه غير مسبوقة.

تقضي على الجذور التي تتلف الجلد؛ بسبب احتوائها على الفينولات التي تعمل كمضادات أكسدة وتعطي البشرة الحيوية وتأخر ظهور التجاعيد.

تحمي البشرة من الإصابة بمرض سرطان الجلد؛ لاحتوائها على كميات هائلة من فيتامين B3 الذي يعمل على الوقاية من سرطان الجلد.

تقضي على الهالات السوداء ؛ لما فيها من الكافيين الذي يُعلي مستوى الكولاجين في البشرة.

؛ لما فيها من الكافيين الذي يُعلي مستوى الكولاجين في البشرة. تُقلل من الإصابة بالسيلوليت، حيث تعمل على تحسين تمدد الأوعية الدموية أسفل الجلد.

تُستخدم لمحاربة البكتريا الضارة.

تُعالج حب الشباب.

تقضي على أثار وحروق الشمس.

يُمكنك تحضير كريم القهوة للبشرة لعدة أغراض مثل شد البشرة كالتالي:

قهوة

ملعقة زبادي

ملعقة عسل

نضع القهوة والزبادي والعسل في وعاء ونخلطهم جيدًا حتى يصبحوا كريمي القوام.

نغسل الوجه جيدًا, ثم نُطبق الخليط عليه نترك الخليط لمدة عشرين دقيقة.

نغسل الوجه بالماء الفاتر مع التدليك برفق للوجه.

يُستخدم مرتين أو ثلاث أسبوعيًا

المكونات:

ملعقة من القهوة.

ملعقتين من النشا.

3 معالق من الزبادي.