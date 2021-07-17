طريقة عمل كريم القهوة والخل السحري لتفتيح الجسم وإزالة الترهلات

كريم القهوة والخل ، من أفضل الكريمات التي تقوم باستخدامها الكثير من السيدات، لتفتيح بشرتهم والمناطق الغامقة بالجسم، يحمل الكريم مواد طبيعية تساعد على تفتيح الجسم في دقائق وبدون مجهود، ويقشر وينعم البشرة ويخفي علامات الشيخوخة المبكرة، ويقلل من ترهلات الجسم لأنه يحتوي على مواد مضاد للأكسدة، ويزيل الشوائب والاوساخ بسرعة فائقة، ويحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة التي تسبب بعض المشاكل، يلعب الكريم دور فعال في ترطيب الجسم، وتجديد الخلايا التالفة ويعيد أصلحها من جديد، ويفرز كمية كبيرة من الكولاجين الذي يعيد بناء الخلايا من جديد، ويزيد من مرونة الجلد، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية للجسم بجرد فرك الجسم بالكريم، ويعمل كمقشر طبيعي رائع للجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم القهوة والخل السحري لتبييض الجسم في أسرع وقت بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل. مكونات كريم القهوة والخل السحري مكونات كريم القهوة والخل السحري سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم وهى كما يلي:- صفار بيضة واحدة. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من القهوة. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة والخل السحري لتبييض الجسم في ساعة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم ونضع به صفار البيض، وملعقة القهوة ونخلطهم مع بعض.

ثم نضيف الخل، وزيت جوز الهند، والنشا ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات.

ثم نضيف ملعقة البيكنج بودر ونقلب حتى تصبح الخليط مثل رغوة الصابون. طريقة استخدام كريم القهوة والخل سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة عند وضع الكريم على الجسم وهى كما يلي:- نقوم بدهن الجسم بالكامل بالكريم ونتركه لمدة ساعة على الأقل حتى يجف تماماً. ثم نحضر لفة مغربية أو قطعة من القماش، ونغمسها في الماء ونقوم بفرك الجسم جيدًا حتى نتخلص من الكريم بالكامل. ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر حتى نتخلص من الاسمرار نهائيًا، نكرر وضع الكريم مرة كل أسبوع حتى نحصل على جسم أبيض وخالي من الاسمرار تماماً. الوسوم

كريم القهوة والخل ، من أفضل الكريمات التي تقوم باستخدامها الكثير من السيدات، لتفتيح بشرتهم والمناطق الغامقة بالجسم، يحمل الكريم مواد طبيعية تساعد على تفتيح الجسم في دقائق وبدون مجهود، ويقشر وينعم البشرة ويخفي علامات الشيخوخة المبكرة، ويقلل من ترهلات الجسم لأنه يحتوي على مواد مضاد للأكسدة، ويزيل الشوائب والاوساخ بسرعة فائقة، ويحمي الجلد من أشعة الشمس الضارة التي تسبب بعض المشاكل، يلعب الكريم دور فعال في ترطيب الجسم، وتجديد الخلايا التالفة ويعيد أصلحها من جديد، ويفرز كمية كبيرة من الكولاجين الذي يعيد بناء الخلايا من جديد، ويزيد من مرونة الجلد، ويساعد على تنشيط الدورة الدموية للجسم بجرد فرك الجسم بالكريم، ويعمل كمقشر طبيعي رائع للجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم القهوة والخل السحري لتبييض الجسم في أسرع وقت بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل. مكونات كريم القهوة والخل السحري مكونات كريم القهوة والخل السحري سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة لعمل الكريم وهى كما يلي:- صفار بيضة واحدة. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة كبيرة من القهوة. ملعقة كبيرة من الخل الأبيض. مقدار ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من البيكنج بودر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم القهوة والخل السحري لتبييض الجسم في ساعة وهى كما يلي:- نقوم بإحضار طبق متوسط الحجم ونضع به صفار البيض، وملعقة القهوة ونخلطهم مع بعض.

ثم نضيف الخل، وزيت جوز الهند، والنشا ونقلبهم مع بعض حتى تمتزج المكونات.

ثم نضيف ملعقة البيكنج بودر ونقلب حتى تصبح الخليط مثل رغوة الصابون. طريقة استخدام كريم القهوة والخل سوف نتعرف على بعض الخطوات البسيطة عند وضع الكريم على الجسم وهى كما يلي:- نقوم بدهن الجسم بالكامل بالكريم ونتركه لمدة ساعة على الأقل حتى يجف تماماً. ثم نحضر لفة مغربية أو قطعة من القماش، ونغمسها في الماء ونقوم بفرك الجسم جيدًا حتى نتخلص من الكريم بالكامل. ثم نغسل الجسم بالماء الفاتر حتى نتخلص من الاسمرار نهائيًا، نكرر وضع الكريم مرة كل أسبوع حتى نحصل على جسم أبيض وخالي من الاسمرار تماماً.

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