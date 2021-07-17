طريقة عمل خلية النحل بالجبنة الهشة في المنزل بخطوات سهلة والطعم جنان

تعد خلية النحل بالجبنة ، من أشهي وألذ المأكولات المغربية المشهورة، هي أكلة شهية وللذيذة جداً يمكن تحضيرها لأطفالك كوجبة خفيفة للعشاء، فهي تتميز بأنها من الأكلات سريعة التحضير، وتحتوي علي نسبة كبيرة من الفيتامينات والبروتينات التي يحتاجها جسم الأطفال، فهي يمكن تحضيرها بأكثر من حشو مثل خلية النحل بالشربات وخلية النحل بالثوم والبارميزان، فهي أكلة يعشقها الأطفال والكبار لأنها تحتوي علي مذاق خاص ومميز، هي نوع من المعجنات اشتهرت في معظم الدول العربية خاصة في دول الخليج، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل خلية النحل بالجبنة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة في متناول الجميع.

مكونات عمل خلية النحل بالجبنة

تعرفي من خلال هذا المقال علي خطوات عمل هذه الأكلة اللذيذة والمشهورة جداً في المنزل بكل بساطة وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 معلقة كبيرة من زيت الذرة.

بيضة.

معلقة كبيرة من الحليب البودر.

كوب من الماء الدافئ.

دقيق علي حسب الحاجة.

رشة من الفلفل الأسود ورشة من الملح.

معلقة كبيرة من الخل.

صفار بيضة.

مكعبات جبنة.

حبة بركة.

سمسم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي خطوات عمل خلية النحل بالجبنة في المنزل بكل بساطة وهي كالاتي:-

قومي بخلط الخميرة والماء وقسم من الدقيق والسكر معاً في وعاء، واتركيهم جانباً لمدة عشر دقائق بعد تغطيتهم جيداً، واتركيها حتي تتخمر. بعد ذلك اضيفي الخل والبيض والحليب وزيت الذرة، واضيفي باقي كمية الدقيق والفلفل الأسود والملح واخلطيهم جيداً مع بعض، وترك العجينة حتي تتخمر مرة ثانية. شكلي العجينة إلي كرات صغيرة، وحشو كل كرة بمكعب من الجبنة، ثم اتركيها حتي تتخمر لمدة 10 دقائق إضافية. قومي بدهن وجه كرات بصفار البيضة وإضافة حبة البركة والسمسم علي الوجه، ووضعها في فرن علي درجة حرارة 250 مئوية حتي تنضج تماماً.

أسهل طريقة لعمل خلية النحل بالشربات في المنزل

تعرفي من خلال السطور الأتية علي طريقة عمل هذه الحلوى اللذيذة والشهية في المنزل بكل بساطة وهي كالاتي:-