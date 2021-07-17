طريقة عمل كريم النشا والليمون المبهر في تفتيح البشرة 7 درجات والتخلص من التجاعيد

كريم النشا والليمون ، من الوصفات الطبيعية الرائعة والتي تعمل على تفتيح البشرة أكثر من 7 درجات، وإزالة تجاعيد الوجه ومنع ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، بالإضافة إلى ذلك يعمل تنقية البشرة من الحبوب والبثور، التي يتعرض لها الشباب خلال فترة المراهقة، وتسبب مشاكل نفسية كبيرة لديهم، لأنها تشوه منظر الوجه، وتؤدي إلى ظهور الندبات والحفر في الوجه، والكريم يحتوي على عناصر غذائية تعمل على تغذية البشرة، كما يحتوي على الفيتامينات والبروتينات والمعادن والتي لها دور كبير في تحسين مظهر البشرة الجمالي وتقضي على أغلب مشاكل البشرة، وينصح الكثيرين من المتخصصين في مجال التجميل باستخدام المواد الطبيعية في عمل الكريمات، لأنها لا تحتوي على مواد كيميائية تؤثر على البشرة وتسبب الالتهابات وحكة الجلد، وتوجد أنواع كثيرة من الكريمات الطبيعية، مثل كريم لبان الذكر، الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، وكريم النشا والكركم، وكريم النشا وقشور البرتقال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والليمون بالمنزل.

مكونات كريم النشا والليمون

يحتوي هذا النوع من الوصفات الطبيعية على مكونات بسيطة وسهلة التحضير وهى كما يأتي:-

ثلاثة حبات من الليمون.

1 ملعقة كبيرة نشا.

كوب صغير ماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف مع متابعينا على طريقة تحضير كريم النشا والليمون الرائع في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه وهى كما يلي:-

نقوم بغسل الليمون جيداً، ثم نقطعه قطع صغيرة ونضعه في وعاء، ثم نقوم بإضافة الماء. نضع الوعاء على النار حتى يغلي وينضج الليمون جيداً. نرفع الوعاء من على النار، ونتركه جانباً حتى يبرد. نأخذ الليمون من الوعاء، ثم نقوم بوضعه في الخلاط الكهربائي ونفرمه جيداً حتى يصبح ناعم. نقوم بوضع ملعقة النشا الكبيرة وكوب الماء على خليط الليمون ونقلبهم بشكل جيد. نضع المكونات السابقة في وعاء، ثم نقوم بوضعه على النار لمدة 3 دقائق مع التقليب بشكل مستمر. نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه يبرد، ثم نقوم بوضعه في علبة فارغة ونضعه بالثلاجة حتى يصبح متماسك.

طريقة استخدام كريم النشا والليمون

يجب أن نتبع الطريقة الصحيحة عند وضع الكريم على البشرة وهى كما يأتي:-