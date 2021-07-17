أفضل 3 وصفات طبيعية لتفتيح البشرة الجافة والدهنية من أول مرة

كثير من النساء تبحث عن أفضل ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة عن غيرها من الطرق الأخرى التي تحتوي على مواد ضارة بالبشرة، فالتألق والتميز سر جمال المرأة، لذلك تبحث عن الماسكات الطبيعية التي تساعد في تحسين البشرة ونضارتها وتعطي لها إشراق مميزة.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

يوجد العديد من الوصفات التي تحتوي على مواد طبيعية تقوم بتحسين نسبة الكولاجين بالدم، وينتج عنها زيادة نشاط الخلايا التي تمنع من ظهور علامات التجاعيد بالبشرة، أو ظهور النمش وهكذا وتتمثل أبرز هذه الماسكات كالتالي:

ماسك النشا والعسل

المقادير:

ملعقتين كبيرتين من النشا.

ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض.

طريقة تحضير الماسك

نمزج كلًا من العسل والنشا سويًا حتى يصير لزج، ثم نضع ذاك الخليط بالبشرة.

يترك الخليط حتى يصبح جاف تمامًا، وبعد ذلك قومي بفركه، حتى تزيلي كل الخلايا الميتة من الجلد ويصبح البشرة نضرة.

اغسلي البشرة بالماء الدافئ والشامبو واستمتعي بها ولونها المميز ونعومتها وحيويتها.

للحصول على هذه النتيجة المرضية، لابد من استعمال تلك الوصفة يومين على مدار الأسبوع.

فوائد وصفة النشا والعسل

تحتوي الوصفة على العديد من المزايا التي ساهمت في تحسين صحة البشرة وهي:

النشا بها نسبة كبيرة من مادة البروتين التي تقوم بنشاط مادة الكولاجين التي تعطي للبشرة النضارة، بالإضافة إلى أنها تمنع أي علامات التجاعيد للبشرة ظاهرة بل تزيد من حيوية الجلد

الوصفة غنية بالفيتامينات وخاصةً فيتامين أ الذي يعمل على إزالة الجلد الميت والبقع الداكنه بالجلد.

يوجد بها مجموعة من المعادن والأحماض الأمينية التي تمنح البشرة التغذية السليمة.

من أهم المزايا التي تحتوي عليها الوصفة وهي امتصاص أي دهون غير الدهون التي يحتاجها الجسم، وذلك ينتج عنه عدم ظهور حب الشباب أو البثور بالوجه

تساهم في ترطيب أي التهابات تصيب البشرة، نتيجة التعرض لأشعة الشمس وهكذا.

وصفة طحين الأرز

المقادير:

ملعقة كبيرة من دقيق الأرز الناعم.

ملعقة صغيرة عسل أبيض.

كوب من الماء.

طريقة التحضير:

نمزج دقيق الأرز مع الماء، ثم نضيف إليه العسل حتى يصبح الخليط مناسب.

نضع الخليط على البشرة ونتركه حوالي نصف ساعة.