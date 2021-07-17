أشهى وصفات اللحوم في العيد الأضحى قدميها لأحبائك بخطوات بسيطة وسهلة

أشهى وصفات اللحوم العيد الأضحى والذ مذاق بإمكانك تقديمها لأحبائك خلال أيام العيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات، حيث نقدم ألذ أكلات اللحوم وأفكار لأشهى أطباق رئيسية، ويُعد اللحم المكون الأساسي في كافة اكلات العيد الاضحى، فهو يضفي نكهة غنية ومذاق ولا أروع للأطباق الرئيسية، ومع إضفاء بعض النكهات الشرقية والغربية يمكنك الإستمتاع بمذاق فريد، وفيما يلي بعض وصفات العيد الشهية مثل عرق الفلتو، المقلقل السعودي، ستيك اللحم بالتتبيلة الخطيرة، فخذ الخروف المشوي بطريقة سهلة ومذاق ولا أروع، ودائمًا ما يرافق طبق اللحم الرئيسي الأرز البسمتي بطرق مختلفة، بالإضافة إلى السلطات بمختلف أنواعها لتتناسب الوجبة مع أذواق جميع أفراد العائلة.

أشهى وصفات اللحوم في العيد الأضحى

تتنوع الأطباق الرئيسية على المائدة ولكن في أيام العيد الأضحى المبارك يفضل أغلب الأشخاص وجود اللحم كأحد العناصر الأساسية على المائدة، وفيما يلي بعض وصفات اللحوم الشهية والمحببة لدى الملايين في العالم والوطن العربي، ويمكن تقديمها مع الأرز البسمتي المبهر ومختلف وصفات الأرز الشهية، وإليكم طريقة تحضيرها.

عرق فلتو

2 حبة بصل مقطعة مكعبات

2 حبة بطاطس مقطعة مكعبات

2 حبة فلفل مقطع ممكن رومي أو حار حسب الرغبة

نصف ملعقة كبابة صينى

3 فصوص ثوم

2 حبة طماطم مكعبات

ملح وفلفل أسود

3 فصوص حبهان

زعتر

ورق لوري (ورق الغار)

عرق الفلتو أشهى وصفات العيد الأضحى

طريقة عمل عرق الفلتو

قم بإحداث شقوق في عرق الفلتو، ثم ضع فصوص الثوم فى الشقوق، يُرش بالفلفل الأسود والملح.

يُوضع فى صينية بها 4 ملاعق سمن وزيت ويحمر عرق الفلتو من جميع الجوانب.

يُرص حواليه البطاطس، الطماطم، البصل، الفلفل الأخضر، المتبلين بالملح والفلفل الأسود ورق اللورى ، الحبهان، الكبابة الصينى، والزعتر.

يُضاف له كوب من الماء ويغطى لمدة ساعة حتى تمام النضج.

1 كيلو جرام من لحم الستيك

3 ملاعق كبيرة زبدة

2 ملعقة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة من إكليل الجبل أو الروز ماري

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة ثوم مهروس أو مفروم

ستيك اللحم بتتبيلة الثوم وإكليل الجبل

طريقة عمل ستيك اللحم

في وعاء عميق ضعي ستيك اللحم.

يُتبل ستيك اللحم بالملح والفلفل جيداً.

يُوضع الزيت النباتي في مقلاة على نار متوسطة الحرارة حتى تسخن.

يُضاف قطع ستيك اللحم على الزيت النباتي الساخن.

يُترك على النار لمدة دقيقتين يقلب على الجانب الأخر.

دعه على النار المتوسطة لمدة دقيقتين أيضًا؛ حتى يحصل على اللون الأحمر من الجانبين.

ضع الثوم المهروس على لحم الستيك الشهي.

اضف الروزماري أو إكليل الجبل المفروم إلى لحم الستيك، ومن ثم تُضاف الزبدة.

هدئ النار على ستيك اللحم، ويُترك حوالي خمس دقائق أخرى حتى ينضج اللحم تمامًا أو حتى يصل لدرجة النضج المرغوب بها.

من فترة لأخرى ضع الزبدة الذائبة على لحم الستيك من وقت لآخر؛ لكي ينضج بالشكل المطلوب.

تُرفع المقلاة من على النار، حيث يقدم لحم الستيك ساخن بجانب الأرز أو السلطة الخضراء.

مقلقل اللحم على الطريقة السعودية

يعتبر طبق المقلقل من الأطباق التي يتميز بها المطبخ السعودى؛ لما له من قيمة غذائية عالية، فهو يحتوي على البروتين الموجود في اللحم أو الدواجن أو الكبدة، كما يحتوي المقلقل على العديد من الخضروات الغنية المليئة بالمعادن والفيتامينات المفيدة والمهمة جداً للجسم، وهو طبق يختلف من منطقة لأخرى في إعداده.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقة كبيرة سمن

2/1 كيلو لحم أحمر مقطع مكعبات

بصلة متوسطة مقطعة شرائح

3 فصوص ثوم مفروم

2/1 حبة من الفلفل الأخضر الرومي

2/1 حبة من الفلفل الأحمر الرومي

2/1 حبة من الفلفل الأصفر الرومي

1 حبة من الطماطم المبشورة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

ملعقة صغيرة كمون

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون

طريقة عمل مقلقل اللحم

يوضع الزيت في وعاء عميق على النار يسخن ثم يُضاف إليه السمن.

يُضاف اللحم ويقلب قليلً حتى يكتسب اللون الذهبي الشهي.

تُضاف شرائح البصل وتُقلب، ومن ثم يُضاف الثوم المفروم.

يُقلب اللحم مع البصل والثوم في الزيت أو السمن جيداً حتى يوحي لون اللحم بالنضج، ويُضاف الفلفل الأسمر والملح.

يُضاف الفلفل الأخضر، الأحمر، والفلفل الأصفر المقطعين مكعبات.

يُسكب عصير الطماطم على مزيج اللحم الغني ويُضاف الكمون لإضفاء النكهة.

يُضاف عصير الليمون وتُقلب المكونات جيداً؛ حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها، وتترك على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة.

يُقدم مقلقل اللحم على الطريقة السعودية ساخن مع الخبز أو أرز بالشعرية أو أرز بسمتى أبيض.

فخد خروف

حبات طماطم مبشورة

بصلة كبيرة مفرومة

عود قرفة

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض

5 فصوص ثوم مهروس

1 حبة فلفل أخضر مقطع مكعبات

ملح وفلفل، بهارات حسب الرغبة

فخدة الخروف المشوى اشهى وصفات اللحم في العيد

طريقة عمل فخدة الخروف

تُحضّر الفخذة ونقوم بعمل فتحات بها باستخدام طرف السكين الحاد.

في قدر كبير توضع به الطماطم المبشورة، البصل المفروم، الملح، الفلفل، الثوم المهروس، عود القرفة، والعسل.

تُخلط المكونات جيداً وتفرد في الصينية مع الفلفل الأخضر.

تُتبل الفخدة وتوضع على وجه المكونات السابقة.

يُفرك اللحم بالتتبيلة جيداً، يُغطى ويُترك في الثلاجة لمدة 12 ساعة حتى نحصل على أفضل نتيجة.

ننزل بكوب من الماء على الفخدة ثم تُغطى الصينية بورق فويل.

توضع على نار متوسطة لمدة ساعة مع متابعة الصينية بين الحين والأخر، وتأكدي من وجود الصوص؛ لكي لا تحترق.

عندما يقترب الفخذ من النضج قومي بنزع ورق الفويل من على الفخذ.

أعيدي الفخذ إلى الفرن مرة أخرى لكي يحصل على الحُمرة المناسبة والشهية.

أصبحت الفخذة جاهزة للتقديم مع أرز بسمتي.

تمتعوا بأشهى أكلات العيد اللذيذة، وصفات اللحم الشهية والتي تختلف في إعدادها من منطقة لأخرى داخل حدود المملكة السعودية، حيث تختلف المكونات المرافقة للحم في الوصفات بينما تبقى النكهة الأصلية والأساسية في مذاق اللحم الغني، باختلاف طرق تتبيل اللحم بإمكانك الحصول على المزيد من النكهات والمزيد من الوصفات، اظهري ابداعك مع وصفات اللحم و قدميها مع الأرز البسمتي المعد بأكثر من طريقة لتحصلي في كل مرة على مائدة رائعة.